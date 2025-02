1 Ein Spiel mit zwei Gesichtern: Adrian Müller trifft und verletzt sich gegen den FC Rottenburg. Foto: Eibner/Ralph Kunze

Der FC Holzhausen hat im Testspiel gegen den FC Rottenburg (2:2) einen personellen Rückschlag erlitten.









Für den FC Holzhausen geht es in knapp dreieinhalb Wochen mit dem Rückrundenstart in die Verbandsliga los. Am Dienstag stand das erste Vorbereitungsspiel gegen den FC Rottenburg an. Obwohl die Maier-Truppe eine Spielklasse über dem FCR unterwegs ist, ging das angereiste Team von Marc Mutschler mit 2:0 in Führung.