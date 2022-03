„Späte Treffer gegen Union sind einfach am leckersten“

13 Der VfB Stuttgart tat sich schwer gegen Union Berlin. Trotzdem konnten mit Stuttgarter am Ende einen Punkt mit nach Hause nehmen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart kann im Abstiegskampf nachlegen. Bei Union Berlin sieht es lange nach einer Pleite aus – doch dann haben die Fans doch noch was zu feiern. Auf Twitter regt sich aber auch Kritik.















Sasa Kalajdzic hat dem VfB Stuttgart mit einem Last-Minute-Treffer weitere Hoffnung im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gemacht. Der Österreicher verhalf den Schwaben mit seinem Treffer in der 90. Minute zum 1:1 (0:1) beim 1. FC Union Berlin zu einem wichtigen wie schmeichelhaften Punktgewinn. Taiwo Awoniyi (41. Minute) hatte die überlegenen Eisernen per Handelfmeter in Führung gebracht. Zu einem Sieg im 150. Spiel unter Trainer Urs Fischer reichte es vor 16.509 Zuschauern aber nicht.

Einige Fans ließen ihren Emotionen im Kurznachrichtendienst Twitter freien Lauf – und feierten einen Punkt für die Moral. Ihr Verein konnte durch das Remis weiteren Druck auf die Konkurrenten von Hertha BSC vor deren Abend-Gipfel im Abstiegskampf aufbauen und verließ zumindest vorerst den 17. Platz.

Während der Partie – noch vor dem Last-Minute-Treffer – war die Laune der VfB-Anhänger spürbar getrübt. Einige hatten die Befürchtung, die mangelende Chancenverwertung führe zu einer Niederlage:

Über den Punkt in Berlin freuen sich die VfB-Fans am Ende – an der Spielweise des Gegners regt sich allerdings große Kritik:

In einer Woche spielt der VfB Stuttgart im heimischen Stadion gegen Augsburg.