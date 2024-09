VfR Sulz ist nah dran an einem Punkt

1 Der SV Gültlingen (in Weiß) schlug den VfR Sulz mit 2:1. Foto: Wagner

Eine gute Halbzeit reicht dem SV Gültlingen für einen Sieg in Sulz. Der VfR trauert um den Punkteverlust.









VfR Sulz – SV Gültlingen 1:2 (0:1). Nicht unverdient entführte der SV Gültlingen in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald die drei Punkte beim VfR Sulz. Dennoch schnupperten die Gastgeber kräftig an einer Punkteteilung. Denn zumindest mit dem ersten Durchgang hätten sie ein großes Kapitel in der Fernsehserie „Pleite, Pech und Pannen“ füllen können.