Remis gegen Hessen Kassel: Ein Tor, ein Punkt, ein Schritt – TSG Balingen vor „Sechs-Punkte-Spielen“

Der TSG Balingen fehlen gegen Hessen Kassel ein paar Minuten zu einem Heimsieg. Während die defensive Leistung eine Steigerung war, drückt auch weiterhin der Schuh in der Offensive.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge war das 1:1-Unentschieden der Balinger ein Schritt in die richtige Richtung – da Alzenau, Schott Mainz und der Bahlinger SC allesamt verloren, haben die Eyachstädter zumindest einen Punkt auf die Konkurrenz im Tabellenkeller gut gemacht. Allerdings punkteten mit dem SV Sandhausen und dem SC Freiburg II auch zwei Teams knapp vor der TSG dreifach; Fulda gelang immerhin ein 3:3 gegen Homburg.

Co-Trainer Daniel Güney, der die TSG auf der Pressekonferenz vertrat, meinte: „Im Moment fühlt es sich nach verlorenen Punkten an. Aber wir müssen positiv und selbstbewusst sein, und haben mal wieder gepunktet.“

Ramaj trifft ansehnlich

Hervorzuheben ist sicherlich die defensive Leistung: Es ist für die TSG alles andere als selbstverständlich, in einem Regionalligaspiel eigentlich nur eine große Chance zuzulassen. Da Elsamed Ramaj aber mit einem schönen Linksschuss aus 20 Metern zum 1:1 traf, gab es trotzdem nur einen Punkt.

Unsere Empfehlung für Sie Feher und Birkic treffen TSG Balingen II schlägt den SV Seedorf mit 2:0 Im Balinger Regen liefern sich die Teams eine intensive Begegnung: Am Ende sichern sich die Hausherren aber verdient die drei Punkte.

Ex-Profi René Klingbeil, Coach der Kasseler, sagte dazu: „Es freut mich für ihn besonders, er hatte keine einfache Woche. Vergangene Woche haben wir ihn zur Pause ausgewechselt, am Mittwoch im Pokal hat er nur eine Minute gespielt. Heute hat er nach seiner Einwechslung toll gearbeitet und sich belohnt.“

Wechsel bringen Schwung

Zur Wahrheit gehört aber auch: Das Team von Murat Isik erspielte sich offensiv ebenfalls kaum Torchancen. In der ersten Halbzeit sorgten einzig zwei Hereingaben von rechts – die aber keinen Abnehmer fanden – für etwas Gefahr. Nach dem Seitenwechsel und den Einwechslungen von Amney Moutassime und Pedro Almeida Morais wurde das Spiel der Hausherren schwungvoller, in den Schlussminuten wurde zwei Mal fast noch der Siegtreffer erzielt.

Ivo Colic fand: „Mich ärgert das Ergebnis. Es ist extrem bitter. Wir hatten die Kontrolle. Es ist gut, dass wir gepunktet haben, aber es tut trotzdem weh. Es ist geil, dass wir auch mal mit der ersten Chance das Tor gemacht haben. Ich hatte das Gefühl, wir ziehen es bis zum Schluss.“

Tim Hannak erstmals dabei

Wie schon in der Vorwoche gegen die Stuttgarter Kickers nahm das Balinger Trainer-Team zur Pause einen Mehrfachwechsel vor. Waren es gegen die „Blauen“ sogar drei Wechsel, blieben nun Ferdinand Schmidt und Tim Hannak in der Kabine. Das überraschende Startelfdebüt des 20-Jährigen war also nach 45 Minuten beendet. Insgesamt nahmen die Eyachstädter in den 14 Ligapartien schon fünf Mal Wechsel zur Halbzeit vor.

Es geht zum Bahlinger SC

Mit dem Bahlinger SC und Schott Mainz warten nun nacheinander zwei ganz wichtige Begegnungen auf die TSG. „Auf die Gefahr hin, schon wieder ins Phrasenschwein einzahlen zu müssen, aber das nächste Spiel ist erstmal das Wichtigste“, wollte Güney aber noch nicht zu weit vorausblicken.