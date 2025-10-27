Remis gegen Hessen Kassel: Ein Tor, ein Punkt, ein Schritt – TSG Balingen vor „Sechs-Punkte-Spielen“

Der TSG Balingen fehlen gegen Hessen Kassel ein paar Minuten zu einem Heimsieg. Während die defensive Leistung eine Steigerung war, drückt auch weiterhin der Schuh in der Offensive.
Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge war das 1:1-Unentschieden der Balinger ein Schritt in die richtige Richtung – da Alzenau, Schott Mainz und der Bahlinger SC allesamt verloren, haben die Eyachstädter zumindest einen Punkt auf die Konkurrenz im Tabellenkeller gut gemacht. Allerdings punkteten mit dem SV Sandhausen und dem SC Freiburg II auch zwei Teams knapp vor der TSG dreifach; Fulda gelang immerhin ein 3:3 gegen Homburg.