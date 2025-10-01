Remis beim SC Freiburg II: Die Frage nach der Einordnung – TSG Balingen sorgt für Spektakel

Die TSG Balingen holt beim 4:4 in Freiburg einen Punkt. Oder hat man doch eher zwei Zähler verloren? Beide Sichtweisen haben Argumente. Am Samstag geht es gegen den OFC weiter.
Beinahe wäre es ganz bitter geworden: Mit der letzten Aktion des Spiels drangen die Freiburger nochmals gefährlich in den Strafraum ein, Torhüter Louis Potye konnte die Hereingabe aber entschärfen. Ein 5:4-Sieg der Hausherren wäre tatsächlich nicht verdient gewesen, und doch hätte es irgendwie zu dieser aberwitzigen Schlussphase gepasst.