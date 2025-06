Der Auftakt in die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest hatte es in sich: Dank Joker Halim Eroglu holt die TSG Balingen ein 1:1 – es wäre am Ende sogar mehr möglich gewesen.

Murat Isik konnte auf den zuletzt angeschlagenen Keeper Dennis Klose bauen, zudem stürmte Simon Klostermann wieder von Beginn an. Vom Start weg entwickelte sich ein temporeiches Spiel. Die TSG zeigte sofort gefällig Ballstafetten und kam auch ins letzte Drittel.

Einen Distanzschuss von Ivo Colic parierte Enis Kamga im FCK-Tor (2.) und nur eine Minute später hatte Pedro Almeida Morais ganz viel Platz, wurde aber im letzten Moment gestört – hier war deutlich mehr drin. Wie fast alle Balinger Kontrahenten in der jüngeren Vergangenheit presste auch Kaiserslautern sehr mannorientiert. Der Isik-Elf bot sich viel Platz, der aber nicht konsequent genutzt wurde.

TSG in Rückstand

Mit zunehmender Dauer übernahmen dann aber die Hausherren das Zepter und strahlten mehr Sicherheit am Ball aus. Ein einfacher Fehler von Ferdinand Schmidt eröffnete dem FCK einen Konter – aus diesem resultierte eine folgenschwere Ecke. Von links getreten kam Rilind Kabashi mit Schwung eingelaufen und köpfte die Gastgeber in Führung (25.). Die Balinger hatten nun merklich zu kämpfen.

Neal Gibs dribbelte mit Tempo an die Strafraumgrenze und verzog völlig freistehend, es war die große Chance auf das 2:0 für den FCK. Die TSG baute in der Folge mit drei Spielern in letzter Linie auf und bekam wieder etwas Kontrolle. Nach guter Kombination war Denis Latifovic durch, schoss aber im Strafraum aus halblinker Position über das Tor.

Almeida Morais scheitert

Das von Ex-Profi Alexander Bugera trainiert Team zog sich dann im 2. Durchgang merklich zurück – und die TSG profitierte davon. Zunächst ließ man aber noch eine große Gelegenheit aus. Moutassime wurde im Strafraum von den Beinen geholt, den fälligen Strafstoß versemmelte aber Almeida Morais (52.). Sein Versuch kam halbhoch und unplatziert, Kamga parierte.

Dann kam Halim Eroglu für Klostermann und war sofort da. Nach einem Moutassime-Steilpass überlupfte er den Keeper ganz frech und markierte das 1:1 (58.). Beinahe wäre ihm ganz schnell der Doppelpack gelungen, doch nach einer schönen Finte im Strafraum fehlten bei seinem Linksschuss ein paar Zentimeter (61.).

Schmitz an den Pfosten

Nun war den Lauterer Youngsters die Anspannung anzumerken. Einen fatalen Fehlpass am eigenen Strafraum nutzte die TSG aber nur fast, der eingelaufene Kike schoss aus gut elf Metern haarscharf am langen Eck vorbei (73.). Die letzte Viertelstunde war von großer Spannung und viel Kampf begleitet, beide Teams warfen nochmals alles in die Waagschale, wollten aber nicht mehr den entscheidenden Fehler machen.

Es gab fünf Minuten Nachspielzeit und die TSG hatte großes Pech: Ein Kopfball von Kapitän Matthias Schmitz landete am Pfosten. Bei einer weiteren Gelegenheit behinderten sich zwei Balinger gegenseitig. Es blieb beim Unentschieden.

Statistik zum Spiel

1. FC Kaiserslautern II – TSG Balingen 1:1 (1:0).

TSG Balingen: Klose; Eisele, Jäger, Schmidt (89. Fritschi), Latifovic, Kike, Almeida Morais (80. Deininger), Moutassime (80. Pilic), Schmitz, Colic, Klostermann (55. Eroglu).

Tore: 1:0 Rilind Kabashi, 1:1 Halim Eroglu (58.)

Schiedsrichter: Maximilian Lotz mit Tim Waldinger und Marcel Rühl.

Zuschauer: 3509.