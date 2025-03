Religion in Triberg: Großer Bahnhof für den neuen Pfarrer

Am 18. Mai wird der Triberger Lukas Nagel zum Priester geweiht. Rund um das Ereignis gibt es ein umfangreiches Programm in der Wasserfallstadt. Freunde wollen sogar eine Primiz-Zeitung herausbringen.

Bei der Pfarrgemeinderatssitzung gab es einen Rückblick auf den Festgottesdienst anlässlich der 750-Jahr-Feiern von Schonach und Schönwald. „Der Gottesdienst war nicht üppig besucht, die Zahlen waren wie immer“, stellten die Beteiligten einhellig fest. Die anwesenden Mitchristen seien aber gerne noch zum Umtrunk dageblieben.

Ein weiterer ökumenischer Gottesdienst soll anlässlich des Pfarrfestes am 29. Juni stattfinden. In der nächsten Sitzung soll genauer geplant werden, was anlässlich der 750-Jahr-Feier organisiert werden könnte. Möglicherweise könnten auch Mitglieder der politischen Gemeinde offiziell eingeladen werden.

Priesterweihe zunächst in Freiburg

Einen intensiven Blick warf das Gremium auf die Priesterweihe und die Primiz von Lukas Nagel. Als Termine seien vorzumerken: Am 28. März sowie am 11. April findet jeweils um 18 Uhr eine Andacht in der Wallfahrtskirche statt. Am 11. Mai ist ab 14.30 Uhr in Freiburg die Priesterweihe, zur Fahrt dahin seien bereits Busse reserviert. Eine Anmeldung könne sowohl über die Homepage als auch das Pfarrbüro erfolgen. Ein Bus sei bereits voll.

Großer Bahnhof für den jungen Pfarrer

Am 17. Mai wird ab 20 Uhr, eine Andacht mit Anbetung sowie die Segnung des Primizgewandes durchgeführt. Tags drauf feiert Lukas Nagel dann seine Primiz in Triberg. Der Ablauf dazu: Um 10 Uhr ist die Abholung am Kurhaus, um 10.15 Uhr feiert der junge Priester die Heilige Messe. Um 11.45 Uhr sprechen Pfarrer Andreas Treuer und der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gerald Sandner Grußworte, anschließend begleitet die Stadt- und Kurkapelle Lukas zum Kurhaus.

Um 12 Uhr ist ein Stehempfang geplant, von 13 bis 13.30 Uhr das Mittagessen. Gegen 14.30 Uhr wird bei Kaffee, Kuchen und Eis eine Bildershow gezeigt. Ab 16.30 Uhr gibt es eine feierliche Vesper mit Spendung des Primizsegens. Am 20. Mai um 10 Uhr findet dann eine Hausprimiz im Alten-und Pflegeheim St. Antonius statt. Freunde von Lukas werden eine Primizzeitung herausbringen, wer Beiträge dazu leisten will, müsse diese bis zum 15. März abliefern. Gerald Sandner schlug vor, ein gemeinsames Foto des Pfarrgemeinderats für diese Zeitung zu machen. Als Termin dafür wurde Freitag, 14. März, 18.30 Uhr, festgelegt. Der Primizspruch für Lukas und Grußworte des Pfarrgemeinderats sollen beigefügt werden.

Kollekte soll geteilt werden

Zur Kollekte am Tag der Primiz fragte Lukas Nagel an, ob es möglich sei, diese Kollekte dem Kinderhilfsprojekt Mali der Stadt Triberg und dem Verein „Aktion Lebensrecht für Alle“ (ALfA e.V.) zukommen zu lassen. Der Pfarrgemeinderat würde gerne mehr Informationen über den Verein AlfA erhalten, bevor umfassend zugestimmt werden kann. Das Projekt Mali hingegen sei bekannt und könne jederzeit unterstützt werden. Lukas Nagel werde gebeten, genauere Details mitzuteilen.