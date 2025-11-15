1 Gesangseinlage: Yemisi Ogunleye bei der Sportler-des-Jahres-Gala vor einem Jahr in Baden-Baden. Foto: dpa Die Gebetskreise von Mercedes-Benz und Daimler Truck schließen sich wieder beim Jahrestreffen zusammen – diesmal prominent unterstützt von Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye.







Kreuz, Stern und Kugel – unter diesen Zeichen steht das 20. Jahrestreffen der „Christen bei Daimler und Benz“ in Weinstadt-Beutelsbach. Die Kugel wird als Symbol an diesem Samstag neu hinzukommen – dank Yemisi Ogunleye. Die 27-Jährige schrieb im vergangenen Jahr Sportgeschichte, als sie bei den Olympischen Spielen in Paris überraschend die Goldmedaille gewann. Mit genau 20 Metern – und das auch noch im letzten Versuch, dem ein Gebet im Ring vorausgegangen war. Auch danach begeistert Yemisi Ogunleye in Interviews das Publikum – mit einer ungefilterten Lebensfreude, die sich manchmal auch durch spontane Gospel-Einlagen Bahn bricht.