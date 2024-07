Nachdem sich die Volleyballerinnen des TV Oberhaugstett am Ende der regulären Saison der Bezirksklasse lediglich dem Ligaprimus SV Rötenberg geschlagen geben musste, hieß es nun: Auf in die Relegation um den Aufstieg – und der gelang.

Nur Erster steigt sicher auf

Vor dem Relegationsturnier in Holzgerlingen war klar: Nur der erste Platz bedeutet einen sicheren Platz in der Bezirksliga. Im ersten Spiel trafen der TVO auf den ersten Gegner, welcher um den Verbleib in der Bezirksliga kämpfte: Die SG Schönaich/Waldenbuch stemmte sich nach Kräften gegen die erste Niederlage, doch der TV Oberhaugstett zeigte, dass man sich nicht ohne Grund den Platz in der Relegation erspielt hatte. Nach zwei klaren Sätzen mit 25:15 und 25:16 war der Auftaktsieg für den TVO eingetütet.

Mit diesem Selbstvertrauen konnte man so zuversichtlich in das Duell mit der Spvgg Holzgerlingen III gehen. Die mitgereisten Fans des TVO wurden nicht enttäuscht und sahen auch hier einen souveränen 2:0-Sieg nach 25:17 und 25:16.

Derby geht an den TSV Calw

Nach diesem Sieg war alles angerichtet für das Lokalderby gegen den TSV Calw, der zu diesem Zeitpunkt ebenfalls seine beiden ersten Partien für sich entscheiden konnten. Der TSV Calw als potenzieller Bezirksliga-Absteiger wusste um die Bedeutung des Spiels und bot dem TV Oberhaugstett einen packenden Fight. Im ersten Satz mussten sich die TVO-Damen mit 17:25 geschlagen geben, doch sie ließen sich nicht entmutigen und kämpften sich mit einem starken zweiten Satz mit einem 25:18 zurück, so dass ein entscheidender dritter Satz hermusste. Der Entscheider ging mit 15:9 an den TSV Calw, welcher sich im letzten Spiel des Tages somit nur noch selbst schlagen konnte, sich aber keine Blöße gab, das Turnier souverän mit vier Siegen für sich entschied und somit den Verbleib in der Bezirksliga feiern durfte.

Und der TVO? Die Oberhaugstetterinnen ließen sich nach der enttäuschenden Niederlage nicht entmutigen, da es noch eine Minimalchance für den zweiten Platz gab. Es war zwar nicht klar, ob dieser für den Aufstieg reichen würden, dennoch gaben sie noch einmal alles im letzten Spiel dieses kräftezehrenden Turniers. Und sie wurden belohnt: Wiederum musste ein dritter Satz die Entscheidung im Duell mit dem TSV Burladingen III herbeibringen. Und dieses mal hatte der TVO den längeren Atem, so dass es zum Schluss einen 2:1-Sieg nach 24:26, 25:19 und 15:8 zu feiern gab.

In Ungewissheit

Mit diesem Sieg belegte der TV Oberhaugstett mit neun Punkten den zweiten Platz in der Tabelle hinter dem TSV Calw mit elf Punkten. Zwar konnte sich der TVO für die starke Leistung über den gesamten Tag feiern lassen, aber dennoch schwebte die Ungewissheit mit, ob man nun den Aufstieg in die Bezirksliga bejubeln darf oder ob man ein weiteres Jahr in der Bezirksklasse verweilen muss. Inzwischen kam die Mitteilung: Der zweite Platz reicht, der TVO steigt auf.