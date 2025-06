Am Samstag um 15 Uhr stehen sich der TSV Geislingen und die SpVgg Binsdorf in der Relegation gegenüber – eine ganz besondere Konstellation.

„Geislingen gegen Binsdorf, und das in Erlaheim: Das ist schon krass, wir freuen uns sehr auf das Spiel“, schwärmt Wolfgang Koch im Gespräch mit unserer Redaktion. Der erfahrene Trainer beendet mit der Partie am Samstag seine fünfjährige Amtszeit in Binsdorf.

Er sagt weiter: „Ich hatte hier eine richtig schöne Zeit und tolle Jahre. Diese Konstellation im letzten Spiel zu haben, schöner könnte es eigentlich gar nicht sein.“ Letztmals standen sich die Teams, von denen die Sportplätze keine acht Kilometer auseinanderliegen (Quelle Google Maps) in der Spielzeit 2022/23 in Pflichtspielen. Damals gewann Geislingen Hin- (2:1) und Rückspiel (4:1). Auch sonst spricht die Bilanz der jüngeren Vergangenheit eher für den TSV, in neun Duellen gewannen nur einmal die Binsdorfer.

Erfahrung mit der Relegation

Und wie ist 2025 die Rollenverteilung? Die Geislinger sind als A-Ligist das klassenhöhere Team und haben immerhin 32 Punkte gesammelt. Koch weiß: „Wir kennen sie natürlich gut. Sie haben eine gute Runde gespielt, sind dann in einen Strudel geraten, da ist es manchmal schwierig. Das haben wir auch schon erlebt.“ Zum Ende der Spielzeit 2022/23 stiegen die Binsdorfer trotz einer hervorragenden Hinrunde noch ab – und dies in einem dramatischen Relegationsspiel gegen Burladingen.

Koch sagt aber auch: „Sie haben auf jeden Fall eine gute Mannschaft. In so einem Spiel ist es aber immer auch Nervensache und die Tagesform spielt eine große Rolle.“ Die jüngsten Spiele liefen für beide Teams unbefriedigend. Die Geislinger hatten an den letzten Spieltagen bereits zwei „Endspiele“. Gegen die direkten Konkurrenten SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag (3:7) und TSV Stein (0:1) gab es bittere Niederlagen. Die Koch-Elf hingegen spielte drei Mal in Folge Remis.

„Ein Fußballfest“

Der Coach sagt: „Knackpunkt war aber die Niederlage zuvor gegen Sickingen. Nach dem unnötigen Punktverlust in Wessingen war es dann vom Kopf her schwer. Für Samstag ist aber klar, dass ich niemanden in Binsdorf motivieren muss. Es werden sicherlich viele Zuschauer vor Ort sein. Es ist ein Fußballfest für drei Gemeinden.“ Und es wird sich zeigen, wer kommende Saison in der Kreisliga A spielt.