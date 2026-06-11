Relegation zur Verbandsliga: Nächster Gegner der SG Empfingen wartet in Wachendorf

Nach dem Mittwochabendspiel geht es für die SG Empfingen direkt am Samstag weiter – diesmal aber ohne lange Anfahrt. Denn in Wachendorf hat die SGE fast schon Heimspiel.
Eins von drei Spielen ist geschafft – die SG Empfingen hat am Mittwochabend die Partie in Besigheim gegen den FV Löchgau gewonnen. Auf dem Weg in die Verbandsliga hat das Team von Alexander Eberhart aber noch zwei Spiele vor sich. Zuerst wird es am Samstag in Wachendorf ernst. Bei einem Sieg steht das letzte und entscheidende Spiel am 21. Juni an.