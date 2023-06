So hat sich der SC Lahr bei Normannia Gmünd geschlagen

1 Der SC Lahr, hier Adriano Spoth gegen Mühlhausen am Ball, lag gegen den 1. FC Normannia Gmünd schon nach 22 Minuten mit 0:3 zurück. Für das Rückspiel braucht das Team nun ein kleines Wunder, um doch noch in die Oberliga aufzusteigen. Foto: Künstle

Der SC Lahr braucht ein kleines Wunder, um durch die Relegation doch noch in die Oberliga aufzurücken. Die klare Niederlage gegen den 1. FC Normannia Gmünd ist eine schwere Hypothek für das Rückspiel. Aber die zweite Halbzeit vom Samstag macht Mut.









Aufstiegsspiele zur Oberliga: 1. FC Normannia Gmünd - SC Lahr 3:0 (3:0). Die Startphase im Schwabenland war für die Lahrer die Krux. Schon nach 22 Minuten stand der spätere Endstand von 3:0 auf der Anzeigentafel. „Der Gegner hat uns am Anfang überrumpelt. Sie waren körperlich sehr stark und wir haben keine Lösungen gefunden, um Nadelstiche zu setzen“, bemängelt SCL-Coach Domenico Bologna. Sein Team habe keinesfalls zu offensiv agiert und sei so ins offene Messer gerannt. „Wir hätten sogar noch etwas tiefer stehen können. Wir haben einfach zu lange gebraucht, um uns auf das körperliche Spiel einzustellen“, so Bologna.