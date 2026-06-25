Relegation zur Landesliga: Warum die Furtwanger vor dem Rückspiel zuversichtlich sind

Am Samstag steigt im Bregstadion vor einer großen Zuschauerkulisse das entscheidende Duell gegen den TSV Aach-Linz. Spielbeginn wurde aufgrund der Hitze auf 18 Uhr verschoben.

Landesliga-Aufstiegsrunde, Rückspiel: FC 07 Furtwangen – TSV Aach-Linz (Samstag, 18 Uhr, Hinspiel: 2:2). Wer löst das Ticket zur Landesliga 2026/27? Nach einem Unentschieden im Linzgau werden die Karten am Samstag noch einmal neu gemischt.

Der Modus ist ebenso klar: Bei einem Remis, egal ob 1:1 oder 3:3, geht es in die Verlängerung. Es gibt keine Auswärtstorregel. Der Sieger steigt auf – sollte es notwendig werden entweder nach 120 Minuten in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen.

So sehen es die Trainer

„Es geht immer zwei Partien, daher ist eine gute Ausgangslage im ersten Spiel wichtig“, hat TSV-Coach Patrick Haag noch längst nicht aufgegeben. „Erst 50 Prozent sind vorbei“, möchte er die Erkenntnisse aus dem Heimspiel nutzen, um weniger Fehler zu machen und weniger FCF-Chancen zuzulassen. Das 2:2 von Pietro Morreale war aus Sicht des TSV Aach-Linz einem Torwartfehler geschuldet. Die vier Aluminium-Treffer zeugten davon, dass die Bregstädter hätten mit etwas mehr Fortune den Sack mit einem 4:2 oder 5:2 hätten bereits zumachen können.

Furtwangens Spielertrainer Pietro Morreale sagt: „Wenn man bedenkt, dass bei uns sechs Stammspieler fehlten, wie die Mannschaft trotzdem mit Wille und Konzentration aufgetreten ist, bin ich sehr stolz. Jetzt wollen wir daheim den entscheidenden Schritt gehen und den Landesliga-Aufstieg schaffen. Darauf haben wir die ganze Saison hingearbeitet.“

Eine erfahrene Furtwangener Mannschaft hofft auf den ein oder anderen Rückkehrer um personell breiter aufgestellt zu sein. Felix Disch (Hand) fällt weiter aus, jedoch sind Akteure wie Jens Fichter oder Loris Castelli in jedem Fall dabei.

Furtwanger Aufstieg würde dem Schwarzwald guttun

Spieler-Co-Trainer Timo Wagner betont allerdings: „Dies ist kein Selbstläufer. Wir haben es vor dem Aach-Spiel und im Training jeweils gesagt, dass wir wieder 120 Prozent Leidenschaft bringen müssen. Jedes Spiel verläuft anders, der TSV hat eine fitte, technisch gute Mannschaft mit starken Einzelspielern. Dass wir im Hinspiel so viele Leute ersetzten musste, hatte sogar etwas Gutes. Andere waren gefordert und haben Verantwortung übernommen. Jetzt hoffe ich, dass wir es packen.“

Vier Jahre nach dem Abstieg soll die Rückkehr in die Landesliga gelingen. Damit wäre der Bezirk Schwarzwald 2026/27 mit sieben Mannschaften vertreten und das Kräftegleichgewicht zum Bodensee (9) fast wieder ausgeglichen. Für den TSV Aach-Linz wäre es der erste Aufstieg der Vereinsgeschichte. „Wir werden alles versuchen, ein Stück Historie zu schreiben“, betont Patrick Haag.

Daumendrücken

Furtwangens Nachbar Eintracht Neukirch-Gütenbach (Bezirksliga) sowie die A-Ligisten FC Pfohren und (theoretisch) noch die Sportfreunde Schönenbach drücken die Daumen – nur bei einem Furtwangener Aufstieg retten sich zwei zum Klassenerhalt, ansonsten steigen alle drei Teams ab.