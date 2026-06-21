Relegation zur Landesliga: Traumtor aus 50 Metern – FC Furtwangen hat nun alle Chancen

Die Bregtäler holen im Hinspiel zum Aufstieg in die Landesliga ein wichtiges 2:2 beim TSV Aach-Linz. Die Schwarzwälder haben bei vier Alutreffern auch noch viel Pech.
Relegation zur Landesliga, Hinspiel: TSV Aach-Linz - FC 07 Furtwangen 2:2 (1:1). Eine sehr gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Samstag um 16 Uhr in Furtwangen ergatterten sich die Bregstädter im Linzgau mit starker Moral, viel Kampfgeist und Leidenschaft. Stark ersatzgeschwächt ohne mehrere Stammspieler - wie Torhüter Christoph Wehrle - kämpfte sich der FCF durch die Sommerhitze.