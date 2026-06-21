Relegation zur Landesliga: Traumtor aus 50 Metern – FC Furtwangen hat nun alle Chancen

Die Bregtäler holen im Hinspiel zum Aufstieg in die Landesliga ein wichtiges 2:2 beim TSV Aach-Linz. Die Schwarzwälder haben bei vier Alutreffern auch noch viel Pech.

Relegation zur Landesliga, Hinspiel: TSV Aach-Linz - FC 07 Furtwangen 2:2 (1:1). Eine sehr gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Samstag um 16 Uhr in Furtwangen ergatterten sich die Bregstädter im Linzgau mit starker Moral, viel Kampfgeist und Leidenschaft. Stark ersatzgeschwächt ohne mehrere Stammspieler - wie Torhüter Christoph Wehrle - kämpfte sich der FCF durch die Sommerhitze.

Dabei erwischte der TSV direkt den besseren Start und erzielte durch Torjäger Dominik Ladan mit dessen 32. Saisontor bereits nach einer Viertelstunde das 1:0. Direkt danach hatten die Gäste eine gute Gelegenheit zum Ausgleich (18.). Aach-Linz hatte bei zwei Alutreffern der Gäste wie durch Timo Wagner schon vor der Halbzeit richtig Glück.

Furtwangen kam in der 33. Minute durch Thierno Diallo verdient zum 1:1-Ausgleich - dies nach herrlicher Vorarbeit von Patrice Takuete. Diallo hatte in der Folgezeit bei Abschlüssen viel Pech. Traf der Stürmer doch in den zweiten 45 Minuten gleich zweimal nur den Pfosten und hätte für den Sieg sorgen können.

Yannick Slawig sorgte direkt nach dem Seitenwechsel nach einem Standard für die erneute Führung der Aacher. Einen Freistoß aus 22 Metern schoss er links um die Furtwangrer Mauer herum unhaltbar flach ins Eck zum 2:1 (47.).

Das sagt Pietro Morreale

Nun war Durchhaltevermögen und Willenskraft bei den Bregtälern angesagt. Umso verrückter war nach weiteren vergebenen Möglichkeiten das sensationelle 2:2 in der 69. Minute: Spielertrainer Pietro Morreale traf aus gut 50 Metern.

„Der Torwart stand ständig sehr weit vor seinem Kasten. Als wir Ballbesitz hatten und ich in unserer Hälfte in der Vorwärtsbewegung war, sah ich dies und dachte mir, ich probiere es einfach und hau den Ball jetzt rein", so der Torschütze. Sein Gesamtfazit zum ersten Spiel fand er „in Summe in Ordnung. Wir sind zweimal in Rückstand geraten und immer zurückgekommen. Mit etwas Glück gewinnen wir das Spiel sogar noch. Wir hatten insgesamt vier Alutreffer. Insgesamt geht das Ergebnis allerdings in Ordnung.“

Statistik

FC 07 Furtwangen: Schindler- Tritschler, Ank (90,+3 Ank), Morreale, Geiger (79. Chykalo), Takuete (90.+4 Willmann), Kaltenbach, Wagner, Arslan, Diallo, Zainullahu (79. Lubenow).

Tore: 1:0 Ladan (14.), 1:1 Diallo (33.), 2:1 Yannick Slawig (47.), 2:2 Pietro Morreale (69.).

Schiedsrichter: Tim Walter (Ottenheim).

Zuschauer: 700.