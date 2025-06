Mit 1:0 hat die Reserve des SC Lahr am Mittwochabend zu Hause gegen den FV Ötigheim gewonnen. Der Traum vom Landesliga-Aufstieg ist damit in greifbarer Nähe.

Die knapp 600 Zuschauer sahen auf dem Kunstrasenplatz an der Dammenmühle von Anfang an ein intensives Spiel beider Teams, die sich dank der Vizemeisterschaften in der Bezirksliga Offenburg beziehungsweise Baden-Baden für die Relegation qualifiziert hatten.

Bereits nach sieben Minute lag den Lahrer Fans der Torschrei auf den Lippen: Nic Müller setzte sich gegen mehrere Gegenspieler durch, scheiterte aber am Ötigheimer Torhüter.

In der Folge blieb der SCL am Drücker, erarbeitete sich deutliche Feldvorteile. Dennoch wurde es in der 21. Minute im eigenen Strafraum gefährlich: Keeper Jona Bader parierte stark.

Elf Minuten später dann erneut eine Chance für die Lahrer - wiederum durch Müller. Sein Schuss aus 18 Metern klatschte an die Latte. Es ging torlos in die Pause.

Erlösung mit Wille und Glück

In der zweiten Hälfte ein ähnliches Bild wie in der ersten: Der SC Lahr war überlegen und wurde in der 43. Minute durch den starken Müller gefährlich. Der Mittelfeldmann setzte in zentraler Postiuonen zum Dribbling an - und kam im Sechzehner zu Fall. Doch auch lautstarke Proteste der SCL-Anhänger konnten den Schiedsrichter nicht umstimmen, die Pfeife blieb stumm.

Die Erlösung für das Heimteam gab es in der 72. Minute, gerade als die Gäste besser ins Spiel gekommen waren - mit viel Willen und einer Portion Glück: Kapitän Nando Schoner brachte den Ball von rechts aufs Tor, am Ende lenkte ihn der Ötigheimer Keeper über die Linie.

Mit dem 1:0 hat sich die Lahrer Reserve eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeitet. Anpfiff ist am kommenden Samstag, 21. Juni, um 15 Uhr in Ötigheim.