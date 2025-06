Relegation zur Landesliga: Nur 60 Sekunden fehlen zum Aufstiegstraum

1 Was für ein bitterer Sonntag für FVT-Kapitän Justin Stoll (rechts) und Youngster Marlon Schweizer sowie dem gesamten Tennenbronner Team in Öhningen. Der Aufstieg in die Landesliga war zum Greifen nah. Foto: Holger Rohde Riesenenttäuschung herrscht beim FV Tennenbronn. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit rettet sich der FC Öhningen-Gaienhofen in die Verlängerung und siegt mit 5:1.







Rückspiel zum Aufstieg in die Landesliga: FC Öhningen-Gaienhofen – FV Tennenbronn 5:1 nach Verlängerung – Hinspiel: 2:4. Der FV Tennenbronn ist an diesem Sonntagabend am Boden. Lediglich 60 Sekunden fehlten den Gästen, um in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit einen 1:2-Zwischenstand ins Ziel zu bringen. Diese knappe Niederlage hätte für Tennenbronn nach dem 4:2-Hinspielsieg den Aufstieg in die Landesliga bedeutet. Doch es kam dann ganz anders.