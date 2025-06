1 Der afghanische Ex-Nationalspieler Djelaudin Sharotyar (Mitte) vom FC Öhningen hat eine Vergangenheit als Profi. Foto: Rohde Weshalb der FV Tennenbronn nach 2010 und 2011 gegen den Favoriten vom Bodensee wieder die Relegation erfolgreich gestalten kann.







Link kopiert



Aufstieg in die Landesliga, Hinspiel: FV Tennenbronn – FC Öhningen-Gaienhofen (Mittwoch, 19.15 Uhr/Rückspiel am Sonntag, 15 Uhr, in Öhningen). Ohne Verschnaufpause geht es für den FVT nach der überraschenden Bezirksliga-Vizemeisterschaft nun mit den beiden „Endspielen“ um den dritten Aufstiegsplatz zur Landesliga in einer „englischen Woche“ weiter.