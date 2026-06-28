Schwarzwald-Bezirksliga-Vizemeister verliert das Rückspiel um den Landesliga-Aufstieg daheim gegen den TSV Aach-Linz mit 2:3. Damit steigt auch die SG Eintracht Neukirch/Gütenbach ab.

Rückspiel in der Relegation zur Landesliga: FC Furtwangen - TSV Aach-Linz 2:3 (2:2 - Hinspiel 2:2). Aus und vorbei! Die Aufstiegsträume der Furtwanger sind geplatzt. Vor 800 Zuschauern verloren die Bregtäler unglücklich ein sehr spannendes Rückspiel mit 2:3 und bleiben weiterhin Bezirksligist. Dieser Nichtaufstieg hat im Fußball-Schwarzwald aber weitreichende Konsequenzen: Die SG Eintracht Neukirch/Gütenbach - die Mannschaft war am Samstag beim Relegationsspiel anwesend - muss aus der Bezirksliga absteigen. Ebenso steigen als Konsequenz aus der Kreisliga A der FC Pfohren und die Sportfreunde Schönenbach ab, dessen Relegationsspiele somit im Nachhinein keinen Wert hatten.

Die erste Halbzeit Bei noch 33 Grad am Samstagabend setzten die Furtwanger gegen den Bodensee-Bezirksliga-Vizemeister aus Aach auf ihren Kunstrasen! Die Aacher sind diesen Untergrund kaum gewohnt. Die taktische Rechnung sollte für die Gastgeber um Spielertrainer Pietro Morreale gleich voll aufgehen. Der FCF erwischte einen optimalen Start: Nach drei Minuten sorgte Florian Kaltenbach für das 1:0. Das 2:0 von Thierno Diallo (13.) war ebenso fein herausgespielt. Doch anstatt die Partie weiterhin zu kontrollieren, wollten die Furtwanger offenbar das Ergebnis bei den sehr warmen Temperaturen nur noch verwalten.

Der Schuss ging vollends nach hinten los. Ein spielerisch guter TSV Aach-Linz, begleitet von rund 100 Fans, kam stark auf und nutzte jeweilige Stellungsfehler der Schwarzwälder zum 2:2-Ausgleich. In den vier Minuten der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielten für die Gäste Dominik Ladan und Yannick Slawig, der nun zum SC Pfullendorf wechselt, die beiden Treffer. Dieser Ausgleich war absolut für die Aacher verdient.

Die zweite Halbzeit

Nach Wiederbeginn verzeichnete der FC Furtwangen wieder eine gute Phase, übte Druck aus und hätte nach Chancen von Samet Arslan und Thierno Diallo mit 3:2 in Führung gehen können. Dann lief die 66. Minute: Nach einem Fehler in der Furtwanger Hintermannschaft erzielte Slawig das entscheidende 3:2 für den TSV Aach-Linz. Die Gäste verteidigten in der Folgephase den knappen Vorsprung mit viel Herzblut. Die Furtwanger steckten nicht auf, hätten in der 90. Minute nach einem Seitfallzieher von Jens Fichter noch die Verlängerung schaffen können. Doch um 20.15 Uhr jubelten die Aacher, die erstmals in ihrer 116-jährigen Vereinsgeschichte ab August in der Landesliga spielen werden.

Die Trainerstimmen

Pietro Morreale, FC Furtwangen: „Es ist bitter. Natürlich können wir insgesamt stolz auf unsere Saison sein, aber wenn du schon so weit bist, ist erst einmal eine große Enttäuschung da. Wir haben optimal begonnen, schalten dann aber unerklärlicherweise drei Gänge zurück. Die drei Gegentore waren schon Geschenke von uns, weil wir da jeweils Stellungsfehler drinhatten. Gratulation an Aach, sie steigen jetzt verdient auf.“

Patrick Haag, TSV Aach-Linz: „Wir haben sehr nervös begonnen. Die Jungs haben dann aber eine tolle Moral gezeigt und das Spiel umgebogen. Diese Einstellung war bei diesen Temperaturen fantastisch. Jetzt freuen wir uns sehr auf die Landesliga. Unser Kader wird im Großen und Ganzen zusammenbleiben.“

Statistik

FC Furtwangen: Schindler - Tritschler (90.+2 Chykalo), Ank, Morreale (78. Kamran Yahyaijan), Fichter, Takuete, Kaltenbach, Wagner, Arslan (68.Geiger), Diallo, Castelli (78. Zejnullahu)

Tore: 1:0 Kaltenbach (3.), 2:0 Diallo (13.), 2:1 Ladan (45.+1), Slawig (45.+4), 2:3 Slawig (66.).

Schiedsrichter: Christian Eiletz (Nollingen).

Zuschauer: 800.

Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Aach (90.+2).