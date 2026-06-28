Schwarzwald-Bezirksliga-Vizemeister verliert das Rückspiel um den Landesliga-Aufstieg daheim gegen den TSV Aach-Linz mit 2:3. Damit steigt auch die SG Eintracht Neukirch/Gütenbach ab.
Rückspiel in der Relegation zur Landesliga: FC Furtwangen - TSV Aach-Linz 2:3 (2:2 - Hinspiel 2:2). Aus und vorbei! Die Aufstiegsträume der Furtwanger sind geplatzt. Vor 800 Zuschauern verloren die Bregtäler unglücklich ein sehr spannendes Rückspiel mit 2:3 und bleiben weiterhin Bezirksligist. Dieser Nichtaufstieg hat im Fußball-Schwarzwald aber weitreichende Konsequenzen: Die SG Eintracht Neukirch/Gütenbach - die Mannschaft war am Samstag beim Relegationsspiel anwesend - muss aus der Bezirksliga absteigen. Ebenso steigen als Konsequenz aus der Kreisliga A der FC Pfohren und die Sportfreunde Schönenbach ab, dessen Relegationsspiele somit im Nachhinein keinen Wert hatten.