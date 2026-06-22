Relegation zur Kreisliga A: Oberbaldingen/Öfingen kann den Aufstieg gegen Donaueschingen klarmachen

Das zweite Spiel zum Aufstieg in die Kreisliga A steht an. Ein Punkt reicht der SG Oberbaldingen/Öfingen daheim zum Aufstieg. Der SSC Donaueschingen kämpft um eine gute Ausgangslage.

Aufstiegsrunde zur Kreisliga A, Spiel 2: SG Oberhaldingen/Öfingen - SSC Donaueschingen (Mittwoch, 19 Uhr in Öfingen: Es ist angerichtet: Die Gastgeber können nach dem 3:0-Auftakt in Tennenbronn, bereits mit einem Remis nach nur zwölf Monaten in die Kreisliga A zurückkehren und das erste Aufstiegsticket lösen. Für den SSC gilt es eine gute Ausgangsbasis für die entscheidende Partie am Samstag daheim gegen Tennenbronn II zu schaffen.

Thomas Klimmer ist sich sicher, dass seine Oberbaldinger/Öfinger Mannschaft sich den Aufstieg nicht mehr nehmen lässt. „Dazu war unsere Rückrunde und Form zu stark. Wir haben ja nicht die Meisterschaft verspielt, sondern uns von Platz 5 aus noch die Relegation gesichert. Diese positive Stimmung nehmen wir mit in das Heimspiel“, rechnen die Verantwortlichen bei diesem Baar-Derby mit einer großen Zuschauerkulisse von 500 bis 700 Zuschauen, da sonst keine weiteren Spiele stattfinden.

SSC personell geschwächt

Almir Smakovic, Trainer des SSC Donaueschingen, schaute sich am Samstag das erste Spiel an. „Der Sieg von Oberbaldingen/Ofingen war verdient, ich habe die drei Tore gesehen, bin dann nach 60 Minuten gegangen. Die machen einige Dinge sehr gut. Es wird eine schwere Aufgabe für uns.“ Personell sieht es „katastrophal aus bei uns. Wir hatten die letzten Wochen bereits immer wieder Ausfälle in der Offensive.“ Zudem ist Alem Klicic nach seiner Gelb-Roten Karte im letzten Punktspiel gegen Hajduk gesperrt.

„Wir werden den Kopf jedoch nicht in den Sand stecken oder die Flinte ins Korn werfen, sondern Gas geben und versuchen es zu schaffen. Bratstvo Villingen aus dem Vorjahr nehmen wir uns sicher nicht zum Vorbild, die letzte Saison nach der verpassten Meisterschaft als Favorit in die Relegation gingen und dann scheiterten.“

Seine Erwartung: „Am Mittwoch und am Samstag im dritten Spiel gegen Tennenbronn werden wir binnen vier Tagen zweimal alles reinwerfen um den Aufstieg zu schaffen“, so der erfahrene Coach der mit der FSV Schwenningen schon mehrere Aufstiege schaffte. Nach der verspielten Meisterschaft „war es es drei Tage sehr hart.“

„Wir hatten eine kleine Besprechung gehabt und da habe ich die Jungs eingeschwört. Wir haben gut trainiert und freuen uns jetzt auf die neue Möglichkeit.“