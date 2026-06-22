Relegation zur Kreisliga A: Oberbaldingen/Öfingen kann den Aufstieg gegen Donaueschingen klarmachen

Das zweite Spiel zum Aufstieg in die Kreisliga A steht an. Ein Punkt reicht der SG Oberbaldingen/Öfingen daheim zum Aufstieg. Der SSC Donaueschingen kämpft um eine gute Ausgangslage.
Aufstiegsrunde zur Kreisliga A, Spiel 2: SG Oberhaldingen/Öfingen - SSC Donaueschingen (Mittwoch, 19 Uhr in Öfingen: Es ist angerichtet: Die Gastgeber können nach dem 3:0-Auftakt in Tennenbronn, bereits mit einem Remis nach nur zwölf Monaten in die Kreisliga A zurückkehren und das erste Aufstiegsticket lösen. Für den SSC gilt es eine gute Ausgangsbasis für die entscheidende Partie am Samstag daheim gegen Tennenbronn II zu schaffen.