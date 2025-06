Aufstieg in die Kreisliga A: Spiel 1: SG Marbach/Rietheim 2 – FK Bratstvo Villingen (Donnerstag, 15.30 Uhr, in Marbach). Beide Teams hatten ein emotionales Wochenende hinter sich.

Die Bezirksliga-Reserve sicherte sich dank einer starken zweiten Hälfte mit dem 4:0 beim SV Aasen 2 den Titel. Marbach/Rietheim II hat jedoch kein direktes Aufstiegsrecht. Nun geht es gegen Bratstvo.

FKB vergab in Triberg in den letzten Minuten die Meisterschaft durch das späte 2:3 in der 94. Minute. „Wir waren extrem geschockt, enttäuscht und traurig. Das hilft jedoch alles nichts. Jetzt geben wir wieder Vollgas und versuchen in Marbach zu gewinnen. Da zwei Teams aufsteigen, wollen wir unbedingt in die Kreisliga A“, ist Spielertrainer Marko Matosevic optimistisch.

Torjäger Dragan Jovanovic (24 Treffer) hat genauso viele Tore erzielt wie SG-Haudegen Luis Kohlermann. Der schoss den FV Marbach schon einmal vor sieben Jahren 2018 in der A1 mit seinem 1:0-Siegtor gegen Hajduk VS zur Meisterschaft. Diesen Aufstieg möchte der damalige Spieler Alexander Stock (mit Markus Burger zusammen im Trainerteam) nun wiederholen.

Der Modus

Der Gewinner des Spiel bestreitet am Mittwoch, 25. Juni, Spiel 3 gegen B2-Vize SG Lenzkirch-Saig. Bei einem Remis in Marbach spielt am Sonntag in der zweiten Relegationspartie Bratstvo gegen Lenzkirch-Saig.