Relegation zur Bezirksliga: Unglaubliche Spannung – zwei starke Offensiven treffen aufeiander

Die SG Fischbach/Weiler muss sich im entscheidenden Rückspiel am Samstag in Riedböhringen auf einen heißen Tanz gefasst machen. Der 1:0-Vorsprung ist hauchdünn.

Aufstiegsspiele zur Bezirksliga, Rückspiel: SG Riedböhringen/Fützen – SG Fischbach-Weiler (Samstag, 18 Uhr in Riedböhringen - Hinspiel 0:1). Wer wird am Samstag Abend die Sektkorken knallen lassen und den Aufstieg feiern? Nach dem knappen Hinspiel sind sich beide Trainer einig: „Es ist noch alles offen, es wird wieder knapp zugehen.“

Der Druck liegt bei den Gastgebern, da sie den Rückstand aufholen müssen. Bei einem Remis oder Sieg steigt die SG Fischbach auf. Riedböhringen/Fützen braucht einen Sieg mit zwei Toren zum direkten Aufstieg nach 90 Minuten. Oder zumindest einen Ein-Tore-Erfolg (egal ob 1:0 oder 2:1), damit es in die Verlängerung oder sogar ins Elfmeterschießen geht.

Wie im Vorjahr: „Da wissen wir was uns erwartet“, musste sich Trainer Nurhan Ardiclik nach dem 2:2 daheim in Schönwald nach 120 Minuten in Überzahl vor 1000 Fans 2:3 geschlagen geben. Ein zweites Scheitern in Folge wie von Stadtrivale TuS Blumberg (2023, 2024) möchte er vermeiden. Zumal er selber bereits viele Aufstiege erlebte.

Zwei erfahrene Trainer

Der 48-jährige Riedböhringer Coach Nurhan Ardiclik ist ein erfahrener Coach, wurde in der Kreisliga A2 vor vier Jahren mit dem SV Hinterzarten Meister, stieg zudem als Spieler mit dem FC Löffingen und TuS Bonndorf jeweils in die Landesliga auf.

Erfolge und Endspiel-Emotionen wie den Bezirkspokal-Gewinn mit dem BSV 07 Schwenningen hat auch Fischbach-Trainer Stefan Ringgenburger vorzuweisen. Der Gäste-Coach weiß „dass ein 1:0 gut, jedoch kein Ruhekissen für uns vor diesem Rückspiel ist. Wir wollen wieder kompakt stehen und in der Defensive wenig zulassen“, baut er schon die ganze Runde auf eine sattelfeste Abwehr.

Dass seine Offensive um Nico und Luca Rapp sowie Sven Müller einige „Torriecher“besitzt - wie bei den Hauserren Nils Hewer, Yunuis Celik oder Simon Brodhag - ist bekannt. „Es werden Kleinigkeiten entscheiden, vielleicht gerade über Standards“, freuen sich Ringgenburger und Ardiclik gemeinsam auf das entscheidende Duell, zu dem bis zu 700 Zuschauer erwartet werden.