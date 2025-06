Relegation zur Bezirksliga: Schwarzwald-Union oder SG Riedböhringen/Fützen?

1 Torben Stockburger (rechts) peilt mit der Schwarzwald-Union den Aufstieg in die Bezirksliga an. Dies hat aber auch die SG Riedböhringen/Fützen vor. Foto: Rohde Von Mittwoch bis Samstag geht es für die beiden A-Vizemeister um den dritten Bezirksliga-Aufstiegsplatz. Es gibt keinen Favoriten.







Relegation zur Bezirksliga, Hinspiel: SG Riedböhringen/Fützen – SG Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach (Mittwoch, 19.30 Uhr, in Riedböhringen/ Rückspiel am Samstag, 16 Uhr, in Schönwald). In guter alter Europapokal-Manier geht es in zwei Partien binnen vier Tagen um Aufstiegsjubel oder Katzenjammer. Einen Favoriten gibt es nicht. Beide Teams spielten eine sehr starke Runde.