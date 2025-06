Relegation: Walddorfer Fans planen ganz besondere Aktion

1 Schon beim Relegationsspiel vor zwei Jahren in Gültlingen gegen den TSV Neuhengstett waren die Fans des SSV Walddorf klar in die Überzahl. Sie kamen mit zwei Fanbussen. Foto: Geideck Relegation im Nachbarort Egenhausen – besser hätte es für die Fans des SSV Waldorf nicht laufen können. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.







Wenn der SSV Walddorf seine Fans braucht, dann sind sie da. Schon vor zwei Jahren sorgte der Anhang aus dem Altensteiger Ortsteil in der Relegation gegen den TSV Neuhengstett (0:2 n.V.) für Furore, als er mit zwei Fanbussen nach Gültlingen fuhr. Dieses Jahr nimmt der B-Ligist erneut an der Relegation teil und trifft am Donnerstag (18.15 Uhr) in Egenhausen auf den TSV Haiterbach. Busse werden diesmal zwar nicht gechartert – aber dafür geht es zu Fuß in den Nachbarort.