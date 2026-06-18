Relegation: VfL Ostelsheim will „großen SV Althengstett in die Bezirksliga schießen“

Mit dem VfL Ostelsheim und dem SV Althengstett treffen am Samstag in der Relegation nicht einfach nur zwei Lokalrivalen aufeinander.
SV Althengstett – VfL Ostelsheim (Samstag, 17 Uhr, in Wittershausen). Wenn man schon in die Relegation muss, dann bitte mit einem Traumfinale. Die Fußballfans aus der Region hatten noch während die Halbfinalspiele zwischen dem TSV Haiterbach und dem SV Althengstett (0:1) sowie dem VfL Ostelsheim und dem SV Glatten (3:1) begonnen, über diese Konstellation zu spekulieren. Die Freude über den Spielort hielt sich jedoch in Grenzen. Knapp 70 Kilometer Anreise – damit haben sich die Verantwortlichen des Fußballbezirks Nordschwarzwald keine neuen Freunde gemacht. Da freuen sich höchstens die Tankstellen.