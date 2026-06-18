Relegation: VfL Ostelsheim will „großen SV Althengstett in die Bezirksliga schießen“

SV Althengstett – VfL Ostelsheim (Samstag, 17 Uhr, in Wittershausen). Wenn man schon in die Relegation muss, dann bitte mit einem Traumfinale. Die Fußballfans aus der Region hatten noch während die Halbfinalspiele zwischen dem TSV Haiterbach und dem SV Althengstett (0:1) sowie dem VfL Ostelsheim und dem SV Glatten (3:1) begonnen, über diese Konstellation zu spekulieren. Die Freude über den Spielort hielt sich jedoch in Grenzen. Knapp 70 Kilometer Anreise – damit haben sich die Verantwortlichen des Fußballbezirks Nordschwarzwald keine neuen Freunde gemacht. Da freuen sich höchstens die Tankstellen.

Der SV Althengstett gegen den VfL Ostelsheim – wer zu Beginn der Saison auf so ein Szenario getippt hätte, wäre mit Sicherheit für verrückt erklärt worden. „Ja, das ist für uns das Duell des Jahres. Wir als kleiner, familiär geführter Verein gegen den großen SV Althengstett. Wir alle können jetzt schon stolz sein auf diese Saison, die Leistung und die Begeisterung, die die Mannschaft entfacht hat“, sagte der Ostelsheimer Trainer Fabian Eberle nach dem 3:1-Sieg gegen den SV Glatten in Berneck. Angesichts der tollen Bilder in Gelb und Rot, die von den beiden Fanlagern neben dem Rasen produziert wurden, kann es der scheidende VfL-Coach verkraften, dass seine Familie noch eine Woche auf ihn warten muss. „Wir werden noch zweimal intensiv trainieren und dann gehen wir in das Derby“, kündigte Eberle an und ergänzte: „Wenn wir den großen SV Althengstett aus der Bezirksliga schießen könnten, das wär’s.“

Sechs Stammspieler fehlten

Dass der Ostelsheimer Gegner am Samstag SV Althengstett heißt, grenzt nicht nur aus Sicht von Steffen Franke an ein kleines Wunder. „Uns hatten beim Spiel gegen den TSV Haiterbach wegen eines Todesfalls sechs Stammspieler gefehlt“, sagte das langjährige SVA-Mitglied. Aber alle, die aufgerückt sind, hatten sich voll reingehauen. „Tom Talmon-Gross hat uns im Spiel gehalten“, lobte der Althengstetter Abteilungsleiter Daniel Mössinger seinen Torhüter und verteilte noch ein Sonderlob an Jonas Widmaier. „Keine Frage, der TSV Haiterbach war stark, hatte mehr und die besseren Chancen“, räumte Mössinger ein, „die waren am Ende sogar in Unterzahl noch am Ausgleich dran.“ Erst in der Verlängerung hatte Tobias Jauß mit seinem ersten Saisontor die Führung erzielt.

Gegen den VfL Ostelsheim sieht die Personalsituation beim Bezirksligisten zwar wieder deutlich besser aus, dafür hat Cheftrainer Daniel Sajko nun das Problem, wen er aus seinem Gewinner-Team aufstellen soll.