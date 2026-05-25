Relegation um die Bundesliga: Wolfsburg verliert Relegation in Paderborn und steigt ab

Eine völlig verkorkste Saison endet für Wolfsburg in einem Relegationskrimi mit dem Abstieg. Auch eine frühe Führung hilft gegen Paderborn nicht. Die Mannschaft schwächt sich selbst.
Paderborn - Der VfL Wolfsburg hat die Relegation gegen den SC Paderborn dramatisch verloren und steigt zum ersten Mal in seiner Geschichte aus der Fußball-Bundesliga ab. Die lange in Unterzahl spielende Mannschaft von Coach Dieter Hecking unterlag den Ostwestfalen im Rückspiel mit 1:2 (1:1, 1:1) nach Verlängerung. Der SCP bejubelte den dritten Aufstieg in die Erstklassigkeit nach 2014 und 2019.