1 Torjäger Ahmet Samardzic (links) muss mit Hajduk VS um den Klassenerhalt in der A1 zittern. Foto: Rohde Der Relegationssieger der beiden Tabellenzwölften bleibt nur in der A-Klasse, wenn die DJK Villingen als Viertletzter nicht aus der Bezirksliga absteigen muss.







Kreisliga A1 gegen A2, Abstiegsspiele: NK Hajduk VS – SG Unadingen/Dittishausen (Donnerstag, 15 Uhr, Kunstrasen BSV/Rückspiel am Samstag, 16 Uhr, in Unadingen). Die Chance, dass sich der SV Hölzlebruck in der Bezirksliga hält, ist durch den wahrscheinlichen Abstieg der DJK Donaueschingen gering.