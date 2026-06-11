Relegation: TSV Haiterbach ist entspannter als der SV Althengstett

Auch in diesem Jahr muss der TSV Haiterbach in die Relegation. Statt um den Abstieg geht es diesmal aber um den Aufstieg. Für Gegner SV Althengstett steht mehr auf dem Spiel.

TSV Haiterbach – SV Althengstett (Samstag, 17.30 Uhr, in Salzstetten). Ein Jahr nach dem Fast-Abstieg des TSV Haiterbach in die Kreisliga B kämpft das Team von Trainer Petar Mijatovic um den Aufstieg in die Bezirksliga. Timo Thal, sportlicher Leiter des TSV Haiterbach, geht deutlich entspannter in das Relegationsspiel am Samstag als noch vor einem Jahr, als seine Mannschaft nach dem Last-Minute-Tor des SSV Walddorf eigentlich in die Kreisliga B abgestiegen war. Am Ende blieb den Haiterbachern aber dieser Abstieg erspart, weil die Spvgg Freudenstadt über die Relegation in die Landesliga aufstiegen war.

Spiel ist für Thal nur Bonus „Wir haben unsere Haufaufgaben vor der Saison gemacht und die Mannschaft hat eine sehr gute Saison gespielt. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir es im Bezirkspokal bis ins Halbfinale geschafft haben. Alles, was jetzt noch kommt ist, absoluter Bonus für uns und wir gehen deutlich entspannter in die Relegation als noch vor einem Jahr, als für uns viel mehr auf dem Spiel stand“, sagt Thal. In der Favoritenrolle sieht er seine Mannschaft nicht und möchte dennoch dem Favoriten aus Althengstett das Leben so schwer wie möglich machen. Thal weiß aber auch: „In der jüngeren Vergangenheit haben wir uns gegen den SV Althengstett immer sehr schwer getan.“

Um ein Haar direkter Abstieg

Dagegen steht für den SV Althengstett und seinen Trainer Daniel Sajko deutlich mehr am Samstag auf dem Salzstettener Wolfäcker auf dem Spiel. Um ein Haar wäre nach dem letzten Spieltag sogar der vorzeitige Abstieg festgestanden. In Wittendorf war der SVA unter Zugzwang, die Partie für sich zu entscheiden – und das gelang dann auch dank eines späten Treffers von Christoph Hindenach (85.).

Sajko sieht die Relegation als Chance, auch in der kommenden Saison noch in der Bezirksliga zu spielen: „Wir haben alles andere als eine schlechte Saison gespielt und müssen jetzt mit fast 40 Punkten nachsitzen. Im Nachhinein hätten wir sicherlich den einen oder anderen Punkt mehr holen können. Da waren einige Spiele dabei, in denen wir uns einfach nicht belohnt haben und wir vorne im Vergleich zum Vorjahr einfach zu viel liegen lassen haben.“ Der Althengstetter Trainer sieht sein Team aber gewappnet: „Der TSV Haiterbach ist kein unbeschriebenes Blatt für uns und wir müssen einfach wieder vor dem gegnerischen Tor konsequenter agieren. Dann bin ich guteen Mutes, dass wir das Relegationsspiel in Salzstetten zu unseren Gunsten entscheiden werden.“