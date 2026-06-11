Relegation: TSV Haiterbach ist entspannter als der SV Althengstett

Auch in diesem Jahr muss der TSV Haiterbach in die Relegation. Statt um den Abstieg geht es diesmal aber um den Aufstieg. Für Gegner SV Althengstett steht mehr auf dem Spiel.
TSV Haiterbach – SV Althengstett (Samstag, 17.30 Uhr, in Salzstetten). Ein Jahr nach dem Fast-Abstieg des TSV Haiterbach in die Kreisliga B kämpft das Team von Trainer Petar Mijatovic um den Aufstieg in die Bezirksliga. Timo Thal, sportlicher Leiter des TSV Haiterbach, geht deutlich entspannter in das Relegationsspiel am Samstag als noch vor einem Jahr, als seine Mannschaft nach dem Last-Minute-Tor des SSV Walddorf eigentlich in die Kreisliga B abgestiegen war. Am Ende blieb den Haiterbachern aber dieser Abstieg erspart, weil die Spvgg Freudenstadt über die Relegation in die Landesliga aufstiegen war.