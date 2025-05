Relegation: Sieg in Saarbrücken: Braunschweig vor Zweitliga-Verbleib

Sieg in Saarbrücken: Braunschweig vor Zweitliga-Verbleib

3 Eintracht Braunschweig hat das Relegationshinspiel zur 2. Bundesliga beim 1. FC Saarbrücken gewonnen. Foto: Uwe Anspach/dpa 3 Bilder - Fotostrecke öffnen Im ersten Duell um die Zugehörigkeit zur 2. Fußball-Bundesliga setzt sich Braunschweig beim Drittligisten Saarbrücken durch und hält nun alle Trümpfe in der Hand.







Link kopiert



Saarbrücken - Eintracht Braunschweig ist dem Verbleib in der 2. Bundesliga einen großen Schritt näher gekommen und hat die Hoffnungen des 1. FC Saarbrücken auf eine Rückkehr in den Profi-Fußball nach 19 Jahren fast schon zunichtegemacht. Die Niedersachsen gewannen das Relegationshinspiel beim Tabellendritten der 3. Liga mit 2:0 (0:0) und können den Klassenverbleib im Rückspiel am kommenden Dienstag (20.30 Uhr) vor heimischer Kulisse perfekt machen.