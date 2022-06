FC Holzhausen will den letzten Schritt gehen

2 Im Hinspiel hatte der FC Holzhausen 5:0 gegen den FC Denzlingen gewonnen. Nun will sich das Team den Aufstieg nicht mehr nehmen lassen. Foto: Hug

So gut wie geschafft ist es für den FC Holzhausen. Daheim im Panaromastadion kann das Team im Rückspiel gegen den FC Denzlingen den letzten Schritt in Richtung Oberliga gehen.















FC Holzhausen – FC Denzlingen (Sonntag, 15 Uhr) - Ein Fußballfest für den ganzen Bezirk Nördlicher Schwarzwald und natürlich den FC Holzhausen dürfte das Relegationsrückspiel gegen den südbadischen Vertreter FC Denzlingen werden.

Das erste Match in Denzlingen, das im schönen Glottertal liegt, hat die Mannschaft von Pascal Reinhardt und Emanuele Ingrao bekanntlich hoch mit 5:0 gewonnen, trotzdem hat man diese Woche "normal" dreimal trainiert, um sich optimal auf das zweite Match vorzubereiten, was auch für die Professionalität des Trainerteams spricht.

Letztes Match für Ingrao

Für Emanuele Ingrao ist bestimmt auch etwas Wehmut dabei, ist es doch sein letztes Match nach drei erfolgreichen Jahren beim FC Holzhausen. Die besondere Note dabei ist: steigt Holzhausen in die Oberliga auf, sieht man sich wieder, da es Ingrao zum FC Villingen zieht.

Beste Startelf finden

"Man sieht im Training diese Woche, dass sich jeder Spieler im Kader für das Highlight im Panoramastadion anbieten will, wir werden aber versuchen, die beste Startelf zu finden, dabei wird es wohl zunächst keine Veränderungen gegenüber der letzten Spiele geben. Lediglich Domenico Mosca wird nicht auf der Bank Platz nehmen können, da er schon im Urlaub ist", so Pascal Reinhardt, der sich aber freut, den zuletzt mit einer Mandelentzündung erkrankten Kevin "Bobo" Müller wieder im Kader zu haben.

Kein Leichtsinn

So wird also im sportlichen Bereich alles getan, um selbst den geringsten Anflugs von Leichtsinn gar nicht erst aufkommen zu lassen. Aber auch im Umfeld ist man auf einen gewaltigen Zuschaueransturm vorbereitet. So werden genügend Parkplätze zur Verfügung stehen und um einen zügigen Ablauf zu gewährleistenwerden, gleich fünf Kassen geöffnet sein. Vor dem Spiel stimmt man sich mit einigen Überraschungen, wie einer Happy Hour Aktion auf das Schlagerspiel mit (hoffentlich) anschließender Aufstiegsfeier ein.

Erst feiern, wenn der Schiri abpfeift

"Natürlich wollen wir auch die letzte Partie noch gewinnen, das ist klar. Richtig feiern werden wir aber erst, wenn der Schiri abpfeift und wir auch offiziell Mitglied der Oberliga BW sind", so noch mal Reinhardt, der wahrscheinlich gleich bei seiner ersten Station als Cheftrainer den Aufstieg in die fünfthöchste deutsche Spielklasse feiern kann.

Ähnliches gilt natürlich auch für den detailverliebten Emanuele Ingrao, der sich mit diesem großen Erfolg aus Holzhausen verabschieden möchte. Die Platzherren im Konzert mit Akteuren wie den Stuttgarter Kickers, SSV Reutlingen, FC 08 Villingen oder dem Freiburger FC, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen.