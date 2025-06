Relegation: Laufen gewinnt auch das zweite Relegationsspiel

SGM Zimmern II/Horgen – TSV Laufen/Eyach 0:2 (0:1). Der TSV Laufen/Eyach kämpft weiter um die Chance, in die Bezirksliga aufzusteigen. Der Vizemeister der Kreisliga A4 schlägt nach dem 2:1-Sieg gegen den 1. FC Burladingen nun auch die SGM Zimmern II/Horgen in der Relegation. Nun steht für die Mannschaft von Spielertrainer Nico Heckendorf die letzte Hürde an – das Duell mit der SGM Schwenningen/Stetten a.k.M./Frohnstetten.

Traumfreistoß von Schatz

In der Anfangsphase in Heinstetten war die SGM eigentlich die leicht bessere Mannschaft, konnte aus dieser optischen Dominanz aber kein Kapital schlagen. Nach einem etwas zurückhaltenden Start wurden die Laufener in der Folge immer besser – und belohnten sich mit dem Führungstreffer in der 36. Minute. Tobias Schatz durfte sich nach einem herrlichen Freistoß aus 30 Metern als Torschütze feiern lassen und sorgte dafür, dass der TSV mit Rückenwind in die Halbzeitpause gehen konnte.

Lesen Sie auch

2:0 nach einer Stunde

Nach dem Seitenwechsel blieb Laufen die überlegene Mannschaft und wollte mit dem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung in dieser Partie sorgen. Das gelang ihnen nach einer Stunde: Ein Ballverlust von Kapitän Elias Bob an der Mittellinie flog der SGM wenige Momente später um die Ohren. Drei TSV-Akteure schalteten schnell um und spielten den Konter souverän aus, auch wenn Keeper Chris Fast den ersten Abschluss noch parieren konnte. Im zweiten Anlauf ließ es sich Moritz Favier dann aber nicht nehmen, den zweiten Treffer des Nachmittags zu erzielen.

Keine Aufholjagd mehr

Eine große Aufholjagd des Teams von Cheftrainer Mladen Nikolic lag in der letzten halben Stunde dann jedoch nicht mehr in der Luft. Der TSV ließ sich die Zwei-Tore-Führung nicht mehr nehmen und ging in diesem Relegationsspiel am Ende als verdienter Sieger vom Feld. Zimmern II/Horgen: Fast, Hillmaier, Hauser, Skrypitz, Hempel, Jauch (70. Davitian), Bob (60. Schmid), Spada (63. Herdt), Hirschfeld, Volk (81. Meier), Mink. Laufen/Eyach: Diller, Favier (90. Yildiz), D. Schneider, Kiefer (83. Jäck), Schatz, M. Schneider, Heckendorf, George (73. Bendrin), Seyfarth, Wissenbach, Fuss. Tore: 0:1 Schatz (36.), 0:2 Favier (60.). Schiedsrichter: Kadir Yagci, Firat Yagci, Fabian Hartmann.