Das große Finale um den Klassenerhalt auf der einen sowie den Landesliga-Aufstieg auf der anderen Seite. Wenn dann am Sonntag um 15 Uhr in Bösingen der Anpfiff aus der Pfeife des Unparteiischen Sebastian Flegr ertönt, dann geht es für den TSV Frommern und die Spvgg Freudenstadt noch ein letztes Mal in der Saison 2024/25 um alles.

Beide Mannschaften haben bereits eine Relegationsrunde hinter sich. Die Freudenstädter, die sich als Vizemeister in der Bezirksliga Nordschwarzwald am Ende nur dem TuS Ergenzingen geschlagen geben mussten, besiegten am vergangenen Wochenende den Zweiten der Bezirksliga Alb, den TSV Genkingen, mit einer rundum guten Leistung souverän mit 4:1. Cheftrainer Elvedin Djekic weiß aber im Vorfeld dieses Entscheidungsspiels: „Bei allem Respekt vor unserem letzten Gegner dürfte der TSV Frommern sicher noch eine Spur stärker sein. Die sind sicher von vorne bis hinten gut besetzt. Sonst würden sie nicht in der Landesliga spielen.“

Lesen Sie auch

Hotz erwartet offensivstarken Gegner

Indes ist aber auch auf der anderen Seite der Respekt vor dem letzten Gegner der Saison groß, wie Frommerns Spielertrainer Armin Hotz betont: „Ich erwarte ein enges Spiel gegen einen richtig guten Gegner – allein schon, weil es eben ein K.o.-Spiel ist.“ Hotz und sein Trainerteam konnten sich die Spvgg im Vorfeld des Duells per Video anschauen und analysieren. „Sie sind eine offensivstarke Mannschaft mit viel Zug nach vorne. Da werden wir in der Defensive auf jeden Fall gefragt sein“, so Hotz.

Unsere Empfehlung für Sie Relegation zur Landesliga Showdown für die Spvgg Freudenstadt in Bösingen Gegen den TSV Frommern will die Spvgg Freudenstadt den Sieg in Bösingen und damit nach sieben Jahren wieder in der Landesliga spielen.

Dem TSV tut daher der erneute Ausfall von Kapitän und Abwehrchef Armando Konz natürlich enorm weh. Ansonsten sieht es personell aber gut aus. Außerdem ist die Frommerner Brust nach drei Siegen aus den letzten vier Ligaspielen – und natürlich dem 2:0-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen die SGM Deißlingen/Lauffen – entsprechend breit.

„Im ersten Relegationsspiel haben wir gezeigt, dass wir hinten stabil stehen und wenig zulassen können. Darauf wird es auch am Sonntag wieder ankommen“, erwartet Armin Hotz auch in Bösingen wieder eine konzentrierte Leistung seiner Hintermannschaft.

„Wir wissen, was wir können!“

Am anderen Ende des Feldes avancierte Anes Kljajic mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Komplett auf ihren Top-Torjäger verlassen wollen sich die Frommerner aber natürlich nicht. Vielmehr sollen die Offensivbemühungen, wie schon in den letzten Wochen, auf mehrere Schultern verteilt werden. „Wir wissen, was wir können“, stellt Hotz klar. „Wir haben im Schlussspurt der Saison und auch letzte Woche gegen Deißlingen/Lauffen bewiesen, dass wir in die Landesliga gehören. Und jetzt wollen wir diesen letzten Schritt natürlich auch noch gehen!“