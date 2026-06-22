Relegation Kreisliga A: Wie erfolgreich greift nun der SSC Donaueschingen ein?

Das zweite Spiel zum Aufstieg in die Kreisliga A steht an. Ein Punkt reicht der SG Oberbaldingen/Öfingen daheim am Mittwoch gegen den SSC Donaueschingen für das erste A-Ticket.

Aufstiegsrunde zur Kreisliga A, Spiel 2: SG Oberbaldingen/Öfingen - SSC Donaueschingen (Mittwoch, 19 Uhr in Öfingen): Es ist angerichtet: Die Gastgeber können nach ihrem souveränen 3:0-Auftakt in Tennenbronn bereits mit einem Remis nach nur zwölf Monaten in die Kreisliga A zurückkehren und das erste Aufstiegsticket lösen. Für den SSC gilt es, in seinem ersten Spiel dieser Aufstiegsrunde, eine gute Ausgangsbasis für die entscheidende Partie am Samstag daheim gegen Tennenbronn II zu schaffen.

SG-Vorsitzender Thomas Klimmer ist sich sicher, dass seine Oberbaldinger/Öfinger Mannschaft sich den Aufstieg nicht mehr nehmen lässt. „Dazu war unsere Rückrunde und Form zu stark. Wir haben ja nicht die Meisterschaft verspielt, sondern uns von Platz fünf aus noch die Relegation gesichert. Diese positive Stimmung nehmen wir mit in das Heimspiel“, rechnen die Verantwortlichen bei diesem Baar-Derby mit einer großen Zuschauerkulisse von 500 bis 700 Zuschauern, da sonst am Mittwochabend keine weiteren Spiele stattfinden.

Donaueschinger personell etwas geschwächt

Almir Smakovic, Trainer des SSC Donaueschingen, schaute sich am Samstag das erste Spiel dieser kleinen Aufstiegsrunde an. „Der Sieg von Oberbaldingen/Öfingen war verdient. Die machen einige Dinge sehr gut. Es wird eine schwere Aufgabe für uns.“ Personell sieht es „katastrophal aus bei uns. Wir hatten in den vergangenen Wochen bereits immer wieder Ausfälle in der Offensive.“ Zudem ist Alem Klicic nach seiner Gelb-Roten Karte im letzten Punktspiel gegen Hajduk gesperrt.

„Wir werden den Kopf jedoch nicht in den Sand stecken, sondern Gas geben und versuchen es zu schaffen.“

Die Erwartung von Almir Smakovic: „Am Mittwoch und am Samstag im dritten Spiel gegen Tennenbronn werden wir binnen vier Tagen zweimal alles reinwerfen, um den Aufstieg zu schaffen“, so der erfahrene Coach, der mit der FSV Schwenningen schon mehrere Aufstiege schaffte.