Relegation Kreisliga A: Wie erfolgreich greift nun der SSC Donaueschingen ein?

Das zweite Spiel zum Aufstieg in die Kreisliga A steht an. Ein Punkt reicht der SG Oberbaldingen/Öfingen daheim am Mittwoch gegen den SSC Donaueschingen für das erste A-Ticket.
Aufstiegsrunde zur Kreisliga A, Spiel 2: SG Oberbaldingen/Öfingen - SSC Donaueschingen (Mittwoch, 19 Uhr in Öfingen): Es ist angerichtet: Die Gastgeber können nach ihrem souveränen 3:0-Auftakt in Tennenbronn bereits mit einem Remis nach nur zwölf Monaten in die Kreisliga A zurückkehren und das erste Aufstiegsticket lösen. Für den SSC gilt es, in seinem ersten Spiel dieser Aufstiegsrunde, eine gute Ausgangsbasis für die entscheidende Partie am Samstag daheim gegen Tennenbronn II zu schaffen.