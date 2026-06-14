Relegation Kreisliga A: Leidringen landet Coup

Fabian Eger, Kapitän der SG, sagte nach der Partie: „So was habe ich selten gesehen, alle meine Mitspieler sind am Boden. Das tut mir schon auch echt weh. Fürs Elfmeterschießen mache ich niemandem einen Vorwurf. Wir haben alles reingehauen. Das Hauptproblem war, dass wir ein Tor geschossen haben und wenige Minuten darauf eines bekommen haben“, so Eger. Fürwahr, zweimal glich Leidringen die Führung der SGM durch Nico Hellstern (21.) und Rafael Ferraz (37.) zum 1:0 und 2:1 durch Daniel Ruf (25.) und Jasper Dee (39.) zum 1:1 und 2:2 aus. SGM Hardt/Lauterbach II – SGM Fluorn/Winzeln II 4:2 n. E. (0:0). Dramatik pur über 120 Minuten und nach mehr als zweieinhalb Stunden am Samstag Spätnachmittag: Der A-Ligist hat sich in einem bis zum Abpfiff spannenden Finale mit den besseren Nerven vom Punkt letztlich glücklich durchgesetzt. In der regulären Spielzeit musste der scheidende HaLa-Trainer Hendrik Berg schon nach acht Minuten seinen verletzten Routinier Yannick Broghammer vom Feld nehmen und durch Marco King ersetzten. Zunächst traf allerdings Fluorn/Winzeln nur den Pfosten (29.). Beide Torhüter standen sicher auf ihrem Posten. Gäste-Keeper Manuel Neumann verhinderte in der Verlängerung wiederum bei einem Freistoß von Armin Helm den Rückstand (98.). So musste das Elfmeterschießen entscheiden, in dem Robin Bösinger den entscheidenden Strafstoß zum 4:2 verwandelte. SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen – SC Wellendingen 0:1 (0:0). Es hätte kein besseres Drehbuch geben können: SCW-Spielertrainer Richard Titer wurde in Spaichingen zum Aufstiegshelden, weil der Coach den entscheidenden Treffer selber erzielte, als er kurz vor dem Ende zum 1:0 für den B-Ligisten traf. Damit haben die Wellendinger nach zwei Jahren die Rückkehr in die Kreisliga A geschafft. Immerhin spielte der Club vor vier Jahren sogar noch in der Bezirksliga. All die Höhen und Tiefen machte Titer als verantwortlicher Mann mit. Nach gutem Beginn hatten Burak Demir (11.) und Titer (15.) die ersten beiden dicken Möglichkeiten zur frühen Führung. Sascha Bader vergab die dritte Einschusschance (29.). Niklas Hafner ließ die nächste Möglichkeit zum 1:0 liegen. Ein überlegener SC stand in der Abwehr sicher und ließ keinen Treffer der SGM zu. Als sich viele schon auf eine Verlängerung eingerichtet hatten, klingelte es doch noch – in diesem Fall an der Aufstiegstür. VfL Nendingen – SGM Geislingen/Heiligenzimmern II 4:1 (1:1). Stumm blieb dagegen die Aufstiegsklingel für die Kicker aus Geislingen und Heiligenzimmern. Zwar gelang der SGM nach der 1:0-Führung der Hausherren durch Ron Rettenmaier das 1:1 (45.+2) durch Patrick Müller, aber in Halbzeit zwei machten die Gastgeber mit drei Treffern von Sedrik Hensle (55.), Noel Schmid (63.) und Alessio Pacella (74.) den Klassenerhalt klar.