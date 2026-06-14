Relegation Kreisliga A: Leidringen landet Coup

Der Vizemeister der Kreisliga B1 sorgt für eine faustdicke Überraschung. Auch die SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen muss runter.
SGM Weildorf/Bittelbronn – SpVgg Leidringen 5:6 n. E. (2:2). Der Favorit stürzt ins Tal der Tränen: Nach dem die reguläre Spielzeit und die Verlängerung keinen Sieger hervor brachten, musste das Elfmeterschießen entscheiden: Als letzter Leidringer Schütze ging Keeper Frans Dorner zum Punkt und verwandelte zum 6:5 für die SpVgg. Der letzte Schütze der SG schritt danach zum Punkt, nahm Anlauf und schoss den Ball über das Gehäuse.