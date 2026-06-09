Relegation Kreisliga A: Derby in Klosterreichenbach wird zum großen Showdown

Im Relegationsspiel in Klosterreichenbach treffen der Phönix Pfalzgrafenweiler und die SG Herzogsweiler-Durrweiler im Derby aufeinander. Für beide Teams geht es um alles.

Reichlich Brisanz steckt im Aufeinandertreffen der beiden Lokalrivalen auf dem Sportplatz in Klosterreichenbach. Bereits in der vergangenen Saison trafen beide Teams in Pfalzgrafenweiler aufeinander. Für den Phönix ging es damals noch um den Ligaverbleib, während die SG Herzogsweiler-Durrweiler um den Aufstieg kämpfte. Am Ende setzte sich die SG mit 2:0 durch, wodurch der Phönix den Gang in die Kreisliga B antreten musste.

Am Mittwoch würde die Mannschaft des Trainergespanns Johannes Waldmann und Andreas Raisch den Spieß nun gerne umdrehen.

Junge Truppe vor einer Bewährungsprobe

In der Favoritenrolle sieht Phönix-Trainer Johannes Waldmann allerdings den Lokalrivalen: „Die werden für das Relegationsspiel sicher wieder alle Spieler ausgraben, die ihnen zur Verfügung stehen. Von den Einzelspielern und der Erfahrung her sind sie uns etwas voraus. Wir werden versuchen, unbekümmert in die Partie zu gehen und unsere Stärken auszuspielen. Wir haben nichts zu verlieren.“

Zumal der Phönix erst im Verlauf der Rückrunde richtig in Fahrt kam und eine beeindruckende Aufholjagd startete. Mit dem deutlichen Auswärtserfolg in Wittlensweiler sicherte sich die Mannschaft den zweiten Tabellenplatz und damit das Relegationsspiel gegen den ungeliebten Lokalrivalen.

Vor der Saison musste der B-Ligist einen größeren Kaderumbruch vollziehen. „Vor allem die jungen Spieler mussten sich in ihrem ersten Aktivenjahr erst an die Liga gewöhnen. Nach der Winterpause lief es dann deutlich besser für uns und wir konnten das Feld von hinten aufrollen“, erklärt Waldmann.

Die Mannschaft wurde deutlich verjüngt, was sich insbesondere in der Vorrunde bemerkbar machte. Von der alten Garde stehen mit Nicolai Nichaew und Johannes Waldmann selbst nur noch zwei Spieler regelmäßig auf dem Platz. Ob die Nerven – insbesondere bei den jüngeren Akteuren – dem Druck standhalten, wird sich in Klosterreichenbach zeigen. Für die beiden Trainer Johannes Waldmann und Andreas Raisch ist nach dem Relegationsspiel beim Phönix definitiv Schluss. Raisch wird künftig als Co-Trainer beim SV Tumlingen-Hörschweiler tätig sein. Waldmann hat seine Zukunft dagegen noch nicht festgelegt.

Leibold erwartet Duell auf Augenhöhe

Ganz anders verlief die Rückrunde aus Sicht der SG Herzogsweiler-Durrweiler. Am letzten Spieltag verpassten es die Weilemer gegen die SG Hallwangen, den Klassenerhalt aus eigener Kraft vorzeitig perfekt zu machen. Abteilungsleiter Johannes Leibold haderte nach der Partie sowohl mit der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung als auch mit der ungewohnten Abschlussschwäche seiner Offensivkräfte. „Wir haben gegen Hallwangen einfach zu wenig aus unseren Torchancen gemacht und müssen es nun am Mittwoch in Klosterreichenbach regeln. Ich rechne mit einem Spiel auf Augenhöhe gegen unseren Lokalrivalen. Das Momentum liegt aufgrund der starken Rückrunde eher beim Phönix.“

Trotz der großen sportlichen Brisanz hofft Leibold auf wenige Nebengeräusche auf und neben dem Platz. „In der Vorsaison verlief das Spiel nach unserem Sieg absolut fair. Von unserer Seite gab es keine Schmähgesänge, und ich rechne auch diesmal mit einem fairen Verlauf.“

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Personell wollte sich Leibold nicht in die Karten schauen lassen. Fest steht jedoch, dass Xaver Noreks seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen hat und wieder zur Verfügung steht. Dagegen war das überraschende Comeback von Michael Zülfe im Heimspiel gegen die SG Hallwangen nicht von Erfolg gekrönt. Nach seiner Roten Karte wird er im Relegationsspiel fehlen. Leibold hofft deshalb auf etwas mehr Spielglück als zuletzt: „Klar ist aber auch, dass unsere Stürmer am Mittwoch wieder treffsicherer sein müssen, wenn wir das Spiel für uns entscheiden wollen. Zudem hoffen wir auf etwas mehr Spielglück als gegen Hallwangen.“

Viel Erfahrung bei einem hitzigen Spiel

Gut auch, dass der WFV für die brisante Partie der beiden Lokalrivalen mit Marvin Monninger aus Bonlanden einen sehr erfahrenen Schiedsrichter angesetzt hat. Der 25-Jährige leitete bereits Spiele in der Regionalliga Südwest und bringt damit die nötige Erfahrung für ein Duell mit besonderer Brisanz mit.