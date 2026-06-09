Relegation Kreisliga A: Derby in Klosterreichenbach wird zum großen Showdown

Im Relegationsspiel in Klosterreichenbach treffen der Phönix Pfalzgrafenweiler und die SG Herzogsweiler-Durrweiler im Derby aufeinander. Für beide Teams geht es um alles.
Reichlich Brisanz steckt im Aufeinandertreffen der beiden Lokalrivalen auf dem Sportplatz in Klosterreichenbach. Bereits in der vergangenen Saison trafen beide Teams in Pfalzgrafenweiler aufeinander. Für den Phönix ging es damals noch um den Ligaverbleib, während die SG Herzogsweiler-Durrweiler um den Aufstieg kämpfte. Am Ende setzte sich die SG mit 2:0 durch, wodurch der Phönix den Gang in die Kreisliga B antreten musste.