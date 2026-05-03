Relegation ist in Gefahr: SC Lahr hadert mit spätem Ausgleich und lässt wichtige Punkte liegen

Verbandsliga: SC Lahr- SC Pfullendorf 2:2 (0:1). „Ich bin immer noch etwas angesäuert“, sagt Lahrs Sportlicher Leiter Petro Müller einen Tag nach dem Unentschieden gegen Pfullendorf. Aufgrund des späten Nackenschlags der Pfullendorfer fühlt sich das Unentschieden wie eine Niederlage an. „Es ist nicht die Art und Weise, wie wir spielen, sondern dass wir uns seit Woche um den verdienten Lohn bringen“, erklärt Müller. Auch am vergangenen Samstag gegen den SC Pfullendorf war der SC Lahr die spielbestimmende Mannschaft und hatte „wieder Chancen, die für zwei Tore reichen“. Dem SC Lahr fehlt aber im letzten Drittel die letzte Überzeugung und Entschlossenheit. „Das zeigt sich nun schon seit Wochen durch“, sagt Müller.

Gegen die Pfullendorfer erwischte der SC Lahr eigentlich einen guten Start, nutzte aber seine erste große Chance nach wenigen Minuten nicht. Der SCP war hingegen eiskalt. Mit der ersten Chance netzte Heiko Behr für die Gäste nach einem Eckball zum 1:0 ein (5. Minute).

Pfullendorf reichen fünf starke Minuten

Der SCL war auch in der Folge die spielbestimmende Mannschaft und erarbeitete sich gute Chancen – ohne diese jedoch zu nutzen. Zur Pause führten die Pfullendorfer weiterhin mit 1:0.

Nach der Pause hatte der SCL das Heft weiter in der Hand. In der 71. Minute sollte es dann so weit sein und Leon Bross erlöste die Schröder-Elf mit seinem Treffer zum 1:1-Ausgleich. Nur kurze Zeit später schlugen die Lahrer erneut zu: Moritz Bandle stellte nach einem guten Angriff auf 2:1. In der Folge hatte der SCL weitere gute Chancen, um den Sieg einzutüten. Ließ diese aber ungenutzt.

Kurz vor Schluss haben die Gäste dann erneut zugeschlagen und sich mit dem späten Ausgleich noch einen Punkt gesichert. „Wir reden angesichts der vielen vergebenen Chancen natürlich von einem Offensivproblem. Aber wir haben auch in der Defensive nicht entschlossen genug agiert und zwei einfache Tore am Anfang und am Ende des Spiels zugelassen“, ordnet Müller das Unentschieden ein. Da fehlt in beiden Mannschaftsteilen gerade die Konzentration und Überzeugung, so Müller. „Pfullendorf reichen im Grunde fünf gute Minuten, um einen Punkt mitzunehmen“, zeigt der Sportliche Leiter auf.

Relegation bleibt das Ziel

Angesichts von acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer Teningen, der bereits am Samstag souverän mit 3:0 gegen das Tabellenschlusslicht FC 08 Villingen II gewonnen hat, hat der SC Lahr die Meisterschaft abgehakt. Nun gilt es in den verbleibenden vier Partien den Fokus auf Platz zwei zu richten, um den Einzug in die Relegation zu sichern. „Wir haben aktuell drei Punkte Vorsprung auf Platz drei und haben es selbst in der Hand“, sagt Müller. Es wäre schade, wenn sich die Schröder-Elf am Ende nicht für die gute Saison belohne. „Wenn es am Ende nicht reicht, reden wir nicht mehr nur von Konzentration und Überzeugung, dann reden wir zwangsläufig auch von mangelnder Qualität“, sagt Müller. Wenn man ganz oben stehen wolle, müsse man die vielen Chancen, die man hat, auch nutzen. Die nächste Möglichkeit haben die Lahrer am kommenden Spieltag wenn es auswärts zu den Sportfreunden Elzach-Yach geht. Gegen die abstiegsbedrohten Elztäler müssen dann wieder drei Punkte her. SC Lahr: Leptig; Stopp, Zehnle, Fries (62. Keita), Gießler (69. Schumacher), Lehmann (46. Kaufmann), Bandle, Bross, Häußermann, Kalt (62. Naletilic), Gutjahr. Tore: 0:1 Behr (5.), 1:1 Bross (71.), 2:1 Bandle (74.), 2:2 Straub (91.).