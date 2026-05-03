Relegation ist in Gefahr: SC Lahr hadert mit spätem Ausgleich und lässt wichtige Punkte liegen

Gegen den SC Pfullendorf haben die Dammenmühlenkicker zwar den 0:1-Rückstand gedreht, mussten aber in der 91. Minute den 2:2-Ausgleich hinnehmen.
Verbandsliga: SC Lahr- SC Pfullendorf 2:2 (0:1). „Ich bin immer noch etwas angesäuert“, sagt Lahrs Sportlicher Leiter Petro Müller einen Tag nach dem Unentschieden gegen Pfullendorf. Aufgrund des späten Nackenschlags der Pfullendorfer fühlt sich das Unentschieden wie eine Niederlage an. „Es ist nicht die Art und Weise, wie wir spielen, sondern dass wir uns seit Woche um den verdienten Lohn bringen“, erklärt Müller. Auch am vergangenen Samstag gegen den SC Pfullendorf war der SC Lahr die spielbestimmende Mannschaft und hatte „wieder Chancen, die für zwei Tore reichen“. Dem SC Lahr fehlt aber im letzten Drittel die letzte Überzeugung und Entschlossenheit. „Das zeigt sich nun schon seit Wochen durch“, sagt Müller.