Relegation im Bezirk Schwarzwald: Pfohren und Schönenbach spielen gegen den Abstieg in die Kreisliga B

Am Sonntag (16 Uhr) trifft der FC Pfohren im Relegationshinspiel gegen den Abstieg in die Kreisliga B auf die Sportfreunde Schönenbach.

Abstieg in die Kreisliga B, Hinspiel: FC Pfohren – Spfr. Schönenbach (Sonntag, 16 Uhr). Es sind die beiden ungeliebtesten Spiele der Relegationsserie im Bezirk – ein oder zwei Absteiger in die Kreisliga B werden ermittelt. Der Verlierer ist in jedem Fall weg vom Fenster, der Gewinner muss dem FC Furtwangen die Daumen drücken. Das Rückspiel findet am 27. Juni um 14 Uhr in Schönenbach statt.

In diesem Jahr reichte der vorletzte Platz zur Teilnahme am Rettungsanker. Für beide Teams kam es auf den letzten Drücker. Am letzten Spieltag rückten der FC Pfohren und die Spfr. Schönenbach mit eigenen Siegen noch auf den vorletzten Platz nach vorn. Der FCP siegte mit 2:1 gegen den SV TuS Immendingen, die SFS mit 2:0 beim FC Hochemmingen.

Trainerwechsel

In der regulären Saison holte Pfohren 23 Punkte, Schönenbach nur zwölf. Tobias Sumser (11 Treffer) war bester Pfohrener Schütze, Joshua Woelki (9) bei den Bregtälern. Beim Sumser-Team wirkte sich der Trainerwechsel von Jörg Kienast zu einer Interimslösung mit zehn Punkten aus den letzten fünf Partien positiv aus. Insgesamt war es ein schwieriges Jahr, denn schon in der Rückserie 2025 holte der FCP die zweitwenigsten Zähler in der A2.

Erfahrung in der Relegation

Beim A1-Vertreter reichten vier Zähler aus den letzten beiden Partien, um die rote Laterne noch an Marbach/Rietheim II weiterzureichen. Schönenbach kennt sich mit der Relegation aus: 2024 hatte man dabei etwas Glück. Ohne Sieg gegen den SV Mundelfingen (0:1, 2:2) blieb man durch den Möhringer Landesliga-Aufstieg trotzdem in der Liga.

Zur neuen Saison wird Luca Duffner Cheftrainer bei den SFS – er wird assistiert von Toni Albini und Philip Nopper.