Relegation im Bezirk Schwarzwald: Pfohren und Schönenbach spielen gegen den Abstieg in die Kreisliga B

Am Sonntag (16 Uhr) trifft der FC Pfohren im Relegationshinspiel gegen den Abstieg in die Kreisliga B auf die Sportfreunde Schönenbach.
Abstieg in die Kreisliga B, Hinspiel: FC Pfohren – Spfr. Schönenbach (Sonntag, 16 Uhr). Es sind die beiden ungeliebtesten Spiele der Relegationsserie im Bezirk – ein oder zwei Absteiger in die Kreisliga B werden ermittelt. Der Verlierer ist in jedem Fall weg vom Fenster, der Gewinner muss dem FC Furtwangen die Daumen drücken. Das Rückspiel findet am 27. Juni um 14 Uhr in Schönenbach statt.