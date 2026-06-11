Relegation gegen SV Glatten: VfL Ostelsheim will Saison mit Bezirksliga-Aufstieg veredeln

Relegation zur Bezirksliga: Der VfL Ostelsheim trifft in Berneck auf denSV Glatten. Trainer Fabian Eberle warnt vor dessen Torjäger Marc Hitzel.
VfL Ostelsheim – SV Glatten (Sonntag, 15.30 Uhr, in Berneck). Die Heimniederlage gegen den TSV Altensteig und das 1:2 bei der Spvgg Wart/Ebershardt haben den VfL Ostelsheim den Titel in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A gekostet. „Ja, wir sind sehr schlecht in die Saison gestartet, haben dann jedoch eine tolle Rückrunde gespielt“, räumt VfL-Trainer Fabian Eberle ein. Die bescherte seinem Team schon relativ frühzeitig die Chance, die Saison 2025/26 als Vizemeister hinter dem SV Schönbronn die Saison in der Relegation zu veredeln. „Jetzt freuen wir uns auf die Relegation“, hatte Eberle die Niederlage im Spitzenspiel gegen den SV Schönbronn (0:1) schnell abgehakt.