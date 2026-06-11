Relegation gegen SV Glatten: VfL Ostelsheim will Saison mit Bezirksliga-Aufstieg veredeln

VfL Ostelsheim – SV Glatten (Sonntag, 15.30 Uhr, in Berneck). Die Heimniederlage gegen den TSV Altensteig und das 1:2 bei der Spvgg Wart/Ebershardt haben den VfL Ostelsheim den Titel in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A gekostet. „Ja, wir sind sehr schlecht in die Saison gestartet, haben dann jedoch eine tolle Rückrunde gespielt“, räumt VfL-Trainer Fabian Eberle ein. Die bescherte seinem Team schon relativ frühzeitig die Chance, die Saison 2025/26 als Vizemeister hinter dem SV Schönbronn die Saison in der Relegation zu veredeln. „Jetzt freuen wir uns auf die Relegation“, hatte Eberle die Niederlage im Spitzenspiel gegen den SV Schönbronn (0:1) schnell abgehakt.

Gut vernetzt Der VfL Ostelsheim hatte am letzten Spieltag bei der SG Teinachtal (6:2) nochmals bewiesen, dass er gewillt ist, auch das Spiel am Sonntag in Berneck gegen den SV Glatten zu gewinnen. „Mir persönlich sagt der Gegner überhaupt nichts und ich glaube, noch niemand von meiner Mannschaft hat gegen die schon mal gespielt. Aber wir sind so gut vernetzt, so dass wir die wichtigen Infos über den SV Glatten zusammenbekommen“, zeigt sich Eberle vorsichtig optimistisch.

„Ja, wir müssen versuchen, Luis Schmid zu ersetzen, was sicherlich nicht einfach werden wird, aber heuer ist Niklas Boeckh zurück. Dann können wir in einem 4-3-3-System spielen“, verrät Eberle und merkt an: „Darüber hinaus sind wir komplett. Das Ziel ist klar: Wir wollen versuchen, unsere Stärken auf den Platz zu bringen und die gute Stimmung zu unseren Gunsten nutzen.“

Eine besondere Herausforderung sieht Eberle im Glattener Torjäger Marc Hitzel: „Ganz klar, die Stärken des SV Glatten liegen eindeutig in der Offensive. Wenn jemand über 40 Tore erzielt, dann muss man nicht fragen, wo die Qualitäten liegen.“

Tordifferenz entscheidet

Der SV Glatten war mit 46 Punkten aus 26 Spielen nicht so glatt durch die Saison gekommen wie der VfL Ostelsheim. Am Schlusstag hatte es mit einer Heimniederlage gegen den SV Oberiflingen (0:2) sogar mächtig geklemmt. Unter dem Strich hat die um ein Tor bessere Torbilanz – bei Punktgleichstand mit der TSG Wittershausen – den Ausschlag gegeben, dass der SV Glatten anstelle der TSG Wittershausen zur Relegation nach Berneck fahren darf. „Die Staffel 1 sieht hinter Meister SV Dieterweiler sehr ausgeglichen aus. Das gilt es zu berücksichtigen“, will Eberle die Aufgabe am Sonntag mit dem nötigen Respekt angehen.