Relegation gegen SSV Walddorf: TSV Haiterbach reaktiviert Michael Kaupp

1 Michael Kaupp machte vergangene Woche das Führungstor für den TSV Haiterbach in Ostelsheim. Foto: Kraushaar Kurz vor der Relegation gegen den SSV Walddorf hat der TSV Haiterbach seinen Torjäger Michael Kaupp zurückgeholt.







SSV Walddorf – TSV Haiterbach (Donnerstag, 18.15 Uhr, in Egenhausen). Die einen – der TSV Haiterbach – möchten in der Fußball-Kreisliga A bleiben, die anderen – der SSV Walddorf – wollen in sie rein. Ein schwieriges Unterfangen, wenn nur ein Platz dafür zur Verfügung steht. Und genau um den geht es beim Relegationsspiel am Donnerstag, wenn sich auf dem Sportplatz des 1. FC Egenhausen der A-Liga-Elfte TSV Haiterbach und der B-Liga-Vizemeister SSV Walddorf gegenüberstehen.