So verfolgt der neue Trainer des FC Holzhausen das Hinspiel um den Aufstieg

1 Daniel Seemann wird den FC Holzhausen in der kommenden Saison übernehmen. Foto: Eibner-Pressefoto/Ralph Kunze Wenn der FC Holzhausen am Samstag das Hinspiel in der Relegation gegen Singen bestreitet, wird auch der neue Coach Daniel Seemann genau hinschauen.







Am kommenden Samstag steht für den FC Holzhausen ein entscheidendes Hinspiel in der Relegation zur Oberliga an gegen den türkischen SV Singen. Auch Daniel Seeman, aktuell noch spielender Co-Trainer des Landesligisten SG Empfingen, wird bei der Partie im Panorama-Stadion genau hinsehen.