Im ersten Entscheidungsspiel um die Relegation zur Landesliga trafen in Neuweiler die TSF Dornhan auf die Spfr Gechingen. Spfr Gechingen – TSF Dornhan 4:2 (1:1). Traumstart für die Dornhaner. Bereits nach sechs Minuten lag das Team aus dem Bezirk Nördlicher Schwarzwald in Führung. Auch in Halbzeit zwei das schnelle Tor für Dornhan. Am Ende hatte Gechingen aber das Quäntchen mehr Spielglück.

In einer intensiven Startphase war es Dennis Mutschler, der nach einem schnell ausgeführten Freistoß vor seinem Gegenspieler am Ball war und früh zum 0:1 (6.) traf. Nach rund 25 Minuten hatte Julian Haas die große Chance, auf 0:2 zu erhöhen, aus spitzem Winkel konnte er den Ball aber nicht im Tor unterbringen.

Tempo flacht ab

In einem rasanten Spiel, in dem es hin und her ging, flachte das Tempo nach 30 Minuten etwas ab. Hier war es Gechingen, das kurz vor der Halbzeit durch Dominik Gräber zum zu diesem Zeitpunkt verdienten 1:1 kam. Die Abwehr hatte keinen Zugriff, Gräber setzte sich nach einer feinen Einzelleistung durch und zog aus rund 20 Metern aus vollem Lauf ab.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte ging es Schlag auf Schlag. Julian Haas passte auf Dennis Mutschler am langen Pfosten, der zur erneuten Führung traf. Auf der anderen Seite ein unnötiges Foul durch Kai Kaltenbach an Daniel Leding im Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelte Salvatore Tommasi zum erneuten Ausgleich für Gechingen.

Insgesamt agierten beide Mannschaft daraufhin mit weniger hohem Tempo. Gechingen drängte Dornhan in die eigene Hälfte – tappte aber immer wieder in die Abseitsfalle. Zudem landeten viele zweite Bälle beim Gegner aus dem Bezirk Böblingen/Calw. Allerdings gab es auf beiden Seiten lange keine echten Chancen.

Joker sticht

Rund zehn Minuten vor Ende dann das 3:2 für Gechingen nach einem unaufmerksamen Moment der Dornhaner. Marius Bürkle legte auf für den kurz zuvor eingewechselten Mensur Mahmoud, der aus acht Metern einschob.

Kurz darauf Glück für Dornhan, nicht noch weiter in Rückstand zu geraten. Bei einer Doppelchance scheiterte Gechingen erst am Aluminium und auch im Nachschuss. Dann aber doch das 4:2 aus einer unglücklichen Situation. Torhüter Albion Muzaqi muss raus, um einen langen Ball außerhalb des Strafraums abzufangen. Stürmer Tommasi nimmt ihm den Ball ab und trifft cool zur Vorentscheidung.

Insgesamt war Dornhan nicht das schlechtere Team, hätte aber besonders zum Ende der ersten Halbzeit mehr aus den Torchancen machen müssen. Trotzdem kann sich Dornhan nichts vorwerfen und zeigte über weiter Strecken eine top Leistung. Die Sportfreunde Gechingen hatten dagegen das Spielglück auf ihrer Seite.

„Ich bin stolz, wie das Team gespielt hat. Ich denke, wir haben den Nördlichen Schwarzwald gut vertreten. Nächstes Jahr greifen wir wieder an“, sagte Dornhans Spielertrainer Daniel Ruoff nach der Partie.

Aufstellung und Statistik

TSF Dornhan: Albion Muzaqi, Maik Zimmermann, Daniel Ruoff, Andy Zimmermann, Marius Helmke, Dennis Mutschler (62. Dennis Mutschler), Julian Haas (87. Florian Siegel), Kai Kaltenbach, Maximilian Wagner, David Huber (87. Daniel Schreiber), Sandro Bossert.

Tore: 0:1 Dennis Mutschler (6.), 1:1 Dominik Gräber (20.), 1:2 D. Mutschler (49.), 2:2 Salvatore Tommasi (54.), 3:2 Mensur Mahmoud (82.), 4:2 S. Tommasi (90.).

Schiedsrichter: Hannelore Pink, Jonah Hanak, Patrick Goodreau

Zuschauer: 500