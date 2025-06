Wer startet am Mittwoch, wer spielt am Donnerstag?

1 Die SG Marbach-Rietheim ist Meister in der Kreisliga B Staffel 3. Nun geht es mit der Relegation weiter. Foto: SG Marbach Ab Mittwochabend geht es in den Relegationen um den Aufstieg. Nun wurden die Partien genau terminiert.







Link kopiert



Während Landesliga-Vizemeister FC Pfaffenweiler am Donnerstag (16 Uhr beim 1. SV Mörsch) nach der 2:5-Hinspielniederlage gegen den SV Laufenburg ein kleines Fußballwunder braucht, um in die Verbandsliga aufzusteigen, beginnen in den Ligen darunter am Mittwochabend die verschiedenen Relegationen.