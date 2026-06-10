Relegation Bezirksliga: Die erste Runde ist geschafft

Der Vizemeister der Kreisliga A1, der SV Heiligenzimmern, setzt sich im ersten Spiel der Relegation zur Bezirksliga mit 3:1 (2:0) gegen den A3-Vize SV Böttingen durch.

1. Runde Qualifikation bester A-Liga-Vizemeister, Halbfinale: SV Heiligenzimmern - SV Böttingen 3:1 (2:0). Die erste von drei Hürden ist geschafft: Mit einer engagierten und konzentrierten Leistung hat sich am Mittwoch an der Eschach der leicht favorisierte A1-Vize aus Heiligenzimmern vor 350 Fans verdient durchgesetzt und wartet nun gespannt, wer am Donnerstag Abend in Renquishausen aus der Partie SG Böhringen/Dietingen – TSV Benzingen der Gegner für das dritte Spiel am kommenden Mittwoch, 17. Juni, um 19 Uhr auf dem Platz des SV Waldmössingen wird.

Dabei begann das Team von SVH-Trainer Markus Helber direkt druckvoll und effizient: Aus einer Freistoßflanke von außen, die die Böttinger nicht klären konnten, setzte Jonas Huber schnell reagierend den Ball aus dem Getümmel heraus links oben zum 1:0 in den Giebel (4.).

Heiligenzimmern geht früh in Führung

Direkt waren die Heuberger unter Zugzwang, und das Team von Trainer Markus Helber, setzte den SVB indes weiter unter Druck. In der 19. Minute hätte Max Schäfer auf 2:0 stellen können, traf jedoch nur den Pfosten. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte er aber dann mehr Glück und legte den zweiten Treffer nach: Schäfer nutzte einen Abstimmungsfehler in der Böttinger Hintermannschaft von Torhüter Jan Grimm. Er kam vor dem an seinem Strafraum zu weit aufgerückten Keeper an den Ball und traf außerhalb des Sechzehners über ihn zum 2:0 (45.+2).

Böttingen kommt nach der Pause auf 1:2 heran

Doch ein Schock war das Tor für den A3-Vizemeister beileibe nicht. Böttingen kam nach der Halbzeitpause mit neuer Energie aus der Kabine und belohnte sich prompt mit dem 2:1-Anschluss in der 56. Minute. Torjäger Michael Auer versenkte einen Angriff über die linke Seite mit einem quer gelegten Ball in die Mitte und setzte die Kugel hoch ins kurze Eck. Somit bekam die Partie durch den Anschlusstreffer nun eine neue Dynamik und Spannung.

Das 3:1 sorgt für die Vorentscheidung

Böttingen hatte kurze Zeit später zwei dicke Chancen zum 2:2-Ausgleich. Beide Male reagierte SVH-Schlussmann Oliver Fahrner aber glänzend bei Distanzschüssen (63.).

Um so wichtiger aus Sicht der Helber-Elf war in der 74. Minute das 3:1. Wieder wurde ein Freistoß von der rechten Seite flach in den Strafraum gespielt. Der eingewechselte Fabian Huber donnerte den Ball aus zwölf Metern flach ins Netz.

In den restlichen 20 Minuten mit Nachspielzeit brachte Heiligenzimmern den Vorsprung nach Hause.

SVB-Spielertrainer Marc Marquart und seine Jungs fanden keine Mittel mehr, um das Helber-Team noch einmal in Gefahr zu bringen. So blieb es beim 3:1 für Heiligenzimmern. Die Böttinger Spieler können jetzt in die Sommerpause gehen. SV Heiligenzimmern: Fahrner. - Wörz, Schreiner, Stehle (64. Ni. Müller), Jo. Huber, Schäfer (87. Schreiweis), Savta (65. Fa. Huber), Fechter (90.+7 Schellhammer), Boon, Scherer, Heck. SV Böttingen: Ja. Grimm - Ju. Grimm, Schwenk, Si. Grimm, Marquart, Dreßler, Mattes (85. Merkel), Auer, Moser, Schiebli, Le. Grimm. Tore: 1:0 Jonas Huber (4.), 2:0 Max Schäfer (45.+2), 2:1 Michael Auer (56.), 3:1 Fabian Huber (74.). Schiedsrichter: Mario Haas (Rottweil). Zuschauer: 350.