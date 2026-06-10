Relegation Bezirksliga: Die erste Runde ist geschafft

Der Vizemeister der Kreisliga A1, der SV Heiligenzimmern, setzt sich im ersten Spiel der Relegation zur Bezirksliga mit 3:1 (2:0) gegen den A3-Vize SV Böttingen durch.
1. Runde Qualifikation bester A-Liga-Vizemeister, Halbfinale: SV Heiligenzimmern - SV Böttingen 3:1 (2:0). Die erste von drei Hürden ist geschafft: Mit einer engagierten und konzentrierten Leistung hat sich am Mittwoch an der Eschach der leicht favorisierte A1-Vize aus Heiligenzimmern vor 350 Fans verdient durchgesetzt und wartet nun gespannt, wer am Donnerstag Abend in Renquishausen aus der Partie SG Böhringen/Dietingen – TSV Benzingen der Gegner für das dritte Spiel am kommenden Mittwoch, 17. Juni, um 19 Uhr auf dem Platz des SV Waldmössingen wird.