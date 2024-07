„Oft sind Radelnde auf dem Neckartal-Radweg schnell unterwegs und nehmen nur kurz wahr, was Sulz und seine Ortsteile zu bieten haben. Aber es gibt einen Trend zur Entschleunigung. Den möchten wir als Verein NeckarErlebnisTal nutzen und den Gästen Gelegenheiten bieten, mal eine längere Pause einzulegen“, erläutert Frank Börnard, zweiter Vorsitzender des Vereins.

„Die Zusammenarbeit mit Heimatbänkle aus Bergfelden bot sich natürlich an, weil wir zum einen regionale Relaxliegen nutzen können und einer lokalen Firma aus dem Gebiet des NeckarErlebnisTals den Auftrag erteilen konnten. Zudem haben uns Stephan Klemenz und Frank Stocker unkompliziert den Wunsch erfüllt, in eine der Sitzlatten unsere Webseite www.neckarerlebnistal.de zu fräsen.“

Kürzlich wurde eine Relaxliege am Neckartal-Radweg in Fischingen direkt am Sportplatz aufgestellt. „Wir danken Ortsvorsteher Jürgen Huber ganz herzlich für die Unterstützung und natürlich dem Förderverein Ruine Wehrstein sowie dem Sportverein für das Aufstellen“, sagt Börnard. Eine weitere Relaxliege steht hoch über dem Neckartal an der Burgruine Wehrstein.