Rekordwerte: So schneiden St. Georgen und Königsfeld beim Stadtradeln ab

So schneiden St. Georgen und Königsfeld beim Stadtradeln ab

1 Kräftig in die Pedale getreten haben die Teilnehmer des Stadtradelns in St. Georgen und Königsfeld. (Symbolfoto) Foto: © Mariusz Blach – adobe.stock.com

Fleißig unterwegs waren im Zuge des Stadtradelns Radfahrer aus St. Georgen und Königsfeld – und in beiden Kommunen gab es neue Bestmarken. In der Bergstadt radelten die Teilnehmer fast anderthalb Mal um die Erde.









Auf die Räder, fertig – los! Einmal mehr traten Einwohner von St. Georgen und Königsfeld im Juli für drei Wochen fleißig in die Pedale. Beim Stadtradeln galt es auch in diesem Jahr, so viele Kilometer wie möglich auf zwei statt auf vier Rädern zu absolvieren, das Auto lieber einmal zugunsten des Fahrrads stehen zu lassen.