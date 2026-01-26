Temperaturen wie im Backofen: In weiten Teilen Australiens schwitzen die Menschen bei Rekordwerten. Meteorologen sagen mancherorts fast 50 Grad voraus - und ein Buschbrand weitet sich aus.
Melbourne - Weite Teile Australiens ächzen unter extremer Hitze mit Temperaturen nahe 50 Grad. Buschfeuer haben im Südosten bereits Evakuierungen ausgelöst. Besonders schlimm betroffen sind die Bundesstaaten Südaustralien, Victoria, New South Wales und Queensland. In vielen australischen Medienberichten ist von einem der heißesten Wetterphänomene seit Jahren die Rede. Gewarnt wird vor möglichen Gefahren für Bevölkerung und Einsatzkräfte. Schon in den vergangenen Tagen gab es Werte von teilweise über 40 Grad.