Rekordwanderung durch Europa: Barfuß durch den Schwarzwald – Weltrekordhalter passiert Villingen-Schwenningen

Der Ire Eamonn Keaveney hat auf seiner unglaublichen Tour auch Villingen-Schwenningen passiert. Er trotzt Wind, Wetter und Kälte. Der Mann hat eine Mission.
Seit März wandert Eamonn Keaveney aus der irischen Grafschaft Mayo durch Europa, um einen neuen Weltrekord aufzustellen – und das ganz ohne Schuhe. Der Barfußwanderer sammelt Spenden für die Jugendorganisation für psychische Gesundheit Jigsaw und Friends of the Environment Ireland. Der 33-jährige aus Claremorris begann seine Wanderung in Istanbul und erreichte über Osteuropa Wien, bevor er dann Richtung Westen weiterwanderte. An Tag 229, mittlerweile längst mitten in Deutschland gelandet, passierte er Trossingen, bevor es am nächsten Morgen nach Schwenningen und dann nach Villingen weiterging.