Rekordwanderung durch Europa: Barfuß durch den Schwarzwald – Weltrekordhalter passiert Villingen-Schwenningen
1
Barfuß für die gute Sache: Eamonn Keaveney war jetzt in Villingen und Schwenningen und Umgebung auf Schusters Rappen unterwegs – ohne Schuhwerk und mit ganz schön viel Hornhaut. Foto: Eamonn Keaveney

Der Ire Eamonn Keaveney hat auf seiner unglaublichen Tour auch Villingen-Schwenningen passiert. Er trotzt Wind, Wetter und Kälte. Der Mann hat eine Mission.

Seit März wandert Eamonn Keaveney aus der irischen Grafschaft Mayo durch Europa, um einen neuen Weltrekord aufzustellen – und das ganz ohne Schuhe. Der Barfußwanderer sammelt Spenden für die Jugendorganisation für psychische Gesundheit Jigsaw und Friends of the Environment Ireland. Der 33-jährige aus Claremorris begann seine Wanderung in Istanbul und erreichte über Osteuropa Wien, bevor er dann Richtung Westen weiterwanderte. An Tag 229, mittlerweile längst mitten in Deutschland gelandet, passierte er Trossingen, bevor es am nächsten Morgen nach Schwenningen und dann nach Villingen weiterging.

 

Weiter ging’s nach Vöhrenbach

In VS übernachtete er beim „lovely couple Carmen and Andreas“, deren Kontakt er über eine gemeinsame Bekannte bekommen hatte. Anderntags ging’s über Vöhrenbach weiter nach Furtwangen, jeweils mit Tagesleistungen von um die 20 Kilometer – wohlgemerkt barfuß und bei teils durchaus herbstlichen und nicht gerade fußsohlenüberfreundlichen Bedingungen.

Der Rekord ist längst geschafft

Den aktuellen Guinness-Weltrekord von 3409,75 Kilometer hat er übrigens längst übertroffen – und die Strecke, die er in VS und Umgebung zurückgelegt hat, trägt nun mit zu dem neuen Rekord bei.

Jetzt gerade in Freiburg

Auf seiner Tour fallen dem Wandersmann immer wieder Details auf, die er in seinen Tagesreports gerne mit anderen teilt: Warum enden eigentlich so viele Ortsnamen in dieser Gegend auf „-ingen?“, fragt er sich da zum Beispiel und freut sich gleichzeitig, dass es in der Gegend viele Wandmalereien, schöne Wege, plätschernde Bächlein und herrlich duftendes Holz in Sägewerken gibt und dass Regen irgendwann auch mal wieder aufhört. Im Schwarzwald passierte er in den letzten Tagen zum Beispiel die Hexenlochmühle und landete mittlerweile in Freiburg.

Wer wissen möchte, wo es für ihn als nächstes hingeht, kann dem tapferen Wanderer auf Social Media unter dem Namen „Barefoot Across Europe“ folgen.

 