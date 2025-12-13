Rekordpreis erzielt: Das ist die Forstbilanz von Gutachs Gemeindewald für 2024 und 2026

Steigende Holzpreise und konsequente Pflegearbeiten prägen den aktuellen Stand in Gutach. Revierleiter und Waldwirtschaftsleiter berichten von positiven Ergebnissen.
Der Gutacher Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig sowohl den Vollzug des Bewirtschaftungsplans 2024 als auch den Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 des Gemeindewalds verabschiedet. Revierleiter Max Lücking und Mario Herz, Leiter des Amts für Waldwirtschaft, stellten die Ergebnisse vor und zeichneten ein positives Bild der aktuellen und kommenden Entwicklungen im Gemeindewald.