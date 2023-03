1 Julian Nagelsmann ist nicht mehr Trainer beim FC Bayern München. FCB-Fans aus Lahr und Region sehen die Entscheidung skeptisch. Foto: Marius Becker/dpa/Marius Becker

Fußball-Deutschland spricht über das Aus von Trainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern, der von Thomas Tuchel beerbt werden soll. Die LZ hat bei Bayern-Fans aus der Region nachgefragt, wie sie über die Personalie denken.









Peter Rottenecker, Chef der Volksbank Lahr

„Die Entscheidung hat mich sehr überrascht, mit diesem Schritt war jetzt sicherlich nicht zu rechnen. Tatsächlich finde ich es auch schade. Zum einen halte ich Julian Nagelsmann nach wir vor für einen guten Trainer. Zum anderen setze ich ein großes Fragezeichen hinter Thomas Tuchel als Nachfolger: Ich bezweifle, dass er zum FC Bayern passt.“

Jürgen Marek, Ex-Bayern-Spieler

„Die vergangenen Spiele der Bayern in der Bundesliga waren sicher nicht das Gelbe vom Ei, die Leistung zuletzt war sogar eine Frechheit. Dennoch kann ich die Entlassung nicht nachvollziehen, zumal Nagelsmann viel Geld gekostet hat. Dass er offenbar von der Presse von seiner Entlassung erfahren hat, ist starker Tobak. Ein Tuchel-Freund bin ich übrigens nicht.“

Michael Vergin, Immobilienmakler

„In diesem Stadium ist das Ganze verwunderlich, schließlich ist Bayern noch in allen Wettbewerben im Rennen. Entweder man hat Nagelsmann nicht mehr zugetraut, die Saisonziele zu erreichen, oder es sind Dinge passiert, von denen die Öffentlichkeit nichts weiß – jedenfalls muss richtig Feuer unterm Dach sein. Tuchel halte ich für einen Spitzenmann.“

Frank Müller, Vorsitzender des SC Lahr

„Ich habe es am Donnerstagabend im Fernsehen mitbekommen. So richtig geschockt war ich nicht. Aber ich habe mich schon gefragt, was der FC Bayern da macht. Tuchel war ja schon früher im Gespräch. Er ist ein fähiger Trainer – aber ob er zu Bayern passen wird, weiß ich nicht. Ich bin gespannt.“