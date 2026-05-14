Rekordkulisse in Köln: 4:0 – Bayern-Fußballerinnen holen Pokal, Popp geht titellos

Die Fußballerinnen des FC Bayern feiern das Double: Im DFB-Pokalfinale setzen sich die Münchnerinnen vor einer Pokal-Rekordkulisse gegen Wolfsburg durch – und verderben Alexandra Popp den Abschied.
Köln - Bei Alexandra Popp flossen Tränen, als die Fußballerinnen des FC Bayern vor ihren Fans den Pokalsieg zum erneuten Double ausgelassen feierten. Die Münchnerinnen gewannen in einem selten hochklassigen Endspiel des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg mit 4:0 (1:0) vor neuer Final-Rekordkulisse und verdarben der nimmermüden Rückkehrerin Popp einen triumphalen Abschied vom VfL.