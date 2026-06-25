Rekordkulisse erwartet: Spielgemeinschaft Riedböhringen/Fützen will den Aufstieg

Die Fußballer peilen die Bezirksliga an. Sie setzen im entscheidenden Heimspiel gegen Fischbach/Weiler auf ihre Stärke auf eigenem Platz und Rückenwind von den Fans.

Spielerische Vorteile und Heimstärke sprechen für die SG Riedböhringen/Fützen. Gegen die SG Fischbach/Weiler gilt es, einen 0 -1-Rückstand aus dem Hinspiel zu egalisieren. Wenn am Samstag, 27. Juni, das Rückspiel um den Aufstieg in die attraktive Bezirksklasse um 18 Uhr Uhr auf dem Rasenplatz in Riedböhringen zwischen der SG Riedböhringen/Fützen und der SG Fischbach/Weiler angepfiffen wird, ist mit einer Rekordkulisse zu rechnen. Dieses Duell elektrisiert die gesamte Fußballregion.

Für den scheidenden SG-Trainer Nuhran Ardiclik hatte sich sein Team bei der Niederlage im Hinspiel wegen spielerischer Vorteile mehr verdient. Diese Stärken, gepaart mit dem nötigen Kampfeswillen, gilt es nun daheim auf den Platz zu bringen. Schon in der vergangenen Saison wurde in den Relegationsspielen der Wiederaufstieg in die Bezirksliga mehr als unglücklich verpasst. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga in der Saison 2022/23 hat sich die SG Riedöhringen/Fützen in der Kreisliga A2 als Spitzenmannschaft etabliert und erntet von vielen Seiten nicht nur wegen ihrer technischen Spielweise viel Lob. Allerdings wird das Team vom Verletzungspech verfolgt und kann auch im alles entscheidenden Spiel nicht in Bestbesetzung antreten.

Voller Optimismus

Die sportliche Leitung der Spielgemeinschaft zwischen dem VfL Riedböhringen, Michael Schmid, und dem SV Fützen, Philipp Gleichauf, schaut der Partie mit dem nötigen Optimismus entgegen. „Wir als SG schauen durchaus positiv in Richtung Relegations-Rückspiel. Wir waren bereits in der ersten Begegnung die spielerische bessere Mannschaft. Das stärkt unseren Glauben auf einen Ausgang zu unseren Gunsten“, so Philipp Gleichauf.

Zuhause ungeschlagen

„Auf unserem heimischen Platz sind wir in der Saison 2025/26 noch ungeschlagen. Als Einheit wollen wir mit viel Wille, Kampf und Leidenschaft und den Fans im Rücken den Aufstieg realisieren“, setzt die sportliche Leitung auf ihre Mannschaft.